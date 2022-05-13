Не преувеличивайте: Верещук высказалась об эвакуации из Азовстали

Украине не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров. Все потому, что если бы это влияние было должным, то не было бы войны.
На территории завода Азовсталь кроме азовцев, еще есть бойцы ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.
По ее словам, Украине не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров. Все потому, что если бы это влияние было должным, то не было бы войны.
"Сердце страны сейчас - это Азовсталь. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война - это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматичный подход", - говорится в сообщении.
Также Верещук добавила, есть приказ президента - сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить людей.
"Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми", - сообщила она
Ситуация в Мариуполе
Напомним, блокада Мариуполя российскими войсками началась 3 марта 2022 года. С тех пор город постоянно обстреливали из артиллерии и самолетов. Местные жители вынуждены выживать в подвалах.
В самом же населенном пункте началась гуманитарная катастрофа. Люди остались без коммуникаций и еды. Многие жители города умирают от голода. Оккупанты не пускают в город гуманитарную помощь.
Вблизи Мариуполя появилось большое количество братских могил. Их заметили благодаря спутниковым фото, которые удалось сделать в начале мая в поселке Старый Крым и в селе Виноградное. Массовое захоронение на местном кладбище увеличилось с 200 метров до 340 метров в длину.
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