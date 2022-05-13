Не преувеличивайте: Верещук высказалась об эвакуации из Азовстали

Верещук о переговорах по эвакуации из Азовстали / Facebook Ирина Верещук

На территории завода Азовсталь кроме азовцев, еще есть бойцы ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

По ее словам, Украине не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров. Все потому, что если бы это влияние было должным, то не было бы войны.

"Сердце страны сейчас - это Азовсталь. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война - это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматичный подход", - говорится в сообщении.

Также Верещук добавила, есть приказ президента - сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить людей.

"Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми", - сообщила она

Ситуация в Мариуполе

Напомним, блокада Мариуполя российскими войсками началась 3 марта 2022 года. С тех пор город постоянно обстреливали из артиллерии и самолетов. Местные жители вынуждены выживать в подвалах.

В самом же населенном пункте началась гуманитарная катастрофа. Люди остались без коммуникаций и еды. Многие жители города умирают от голода. Оккупанты не пускают в город гуманитарную помощь.

Вблизи Мариуполя появилось большое количество братских могил. Их заметили благодаря спутниковым фото, которые удалось сделать в начале мая в поселке Старый Крым и в селе Виноградное. Массовое захоронение на местном кладбище увеличилось с 200 метров до 340 метров в длину.

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