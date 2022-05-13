Россияне пробили новое дно: допрашивают детей в Мариуполе

Российские оккупанты допрашивают в Мариуполе детей / Фото Reuters

Эвакуироваться из Мариуполя уже труднее. Российские оккупанты усилили проверки в фильтрационных лагерях и начали допрашивать детей. Об этом рассказали последние эвакуированные из города люди, сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей относительно подробностей", - написал Петр Андрющенков.

Ситуация в Мариуполе

Напомним, блокада Мариуполя российскими войсками началась 3 марта 2022 года. С тех пор город постоянно обстреливали из артиллерии и самолетов. Местные жители вынуждены выживать в подвалах.

В самом же населенном пункте началась гуманитарная катастрофа. Люди остались без коммуникаций и еды. Многие жители города умирают от голода. Оккупанты не пускают в город гуманитарную помощь.

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Вблизи Мариуполя появилось большое количество братских могил. Их заметили благодаря спутниковым фото, которые удалось сделать в начале мая в поселке Старый Крым и в селе Виноградное. Массовое захоронение на местном кладбище увеличилось с 200 метров до 340 метров в длину.

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