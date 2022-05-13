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Россияне пробили новое дно: допрашивают детей в Мариуполе

13 мая 2022, 19:35

Российские оккупанты в фильтрационных лагерях Мариуполя допрашивают детей, чтобы уточнить детали, которые услышали от взрослых

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Российские оккупанты допрашивают в Мариуполе детей / Фото Reuters

Эвакуироваться из Мариуполя уже труднее. Российские оккупанты усилили проверки в фильтрационных лагерях и начали допрашивать детей. Об этом рассказали последние эвакуированные из города люди, сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские военные пытаются поймать украинцев на лжи.

"Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей относительно подробностей", - написал Петр Андрющенков.

Ситуация в Мариуполе

Напомним, блокада Мариуполя российскими войсками началась 3 марта 2022 года. С тех пор город постоянно обстреливали из артиллерии и самолетов. Местные жители вынуждены выживать в подвалах.

В самом же населенном пункте началась гуманитарная катастрофа. Люди остались без коммуникаций и еды. Многие жители города умирают от голода. Оккупанты не пускают в город гуманитарную помощь.

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Вблизи Мариуполя появилось большое количество братских могил. Их заметили благодаря спутниковым фото, которые удалось сделать в начале мая в поселке Старый Крым и в селе Виноградное. Массовое захоронение на местном кладбище увеличилось с 200 метров до 340 метров в длину.

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