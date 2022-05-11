За три дня стала женой и вдовой: защитница "Азовстали" поделилась трагической историей из Мариуполя

Пара обручилась на "Азовстали" - но через три дня мужа убило / t.me/zsuwar

В Мариуполе в окруженном нацистами заводе "Азовсталь" 5 мая украинский пограничник и его девушка из полка "Азов" поженились, а уже через трое суток он погиб в неравном бою. Невероятно трагическую историю Валерии и Андрея рассказал Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Для создания семьи парень и девушка выбрали 5 мая – день основания полка "Азов".

"Нас поженили в день рождения "Азова". Пограничника и "азовочку". Просто сделали рапорт. Здесь, под взрывами и обстрелами. Но это был такой счастливый день и счастливое фото", ‒ вспоминает девушка.

Но уже через три дня Андрей, который защищал Мариуполь с начала российского полномасштабного вторжения, погиб.

"Знакомая девушка, сильная и удивительная, которая сейчас находится на Азовстали, написала, что там же погиб ее любимый. Они поженились 5 мая. Три дня пробыли законными мужем и женой. Не могу представить ее боль. И не могу постичь ее силу. Она обещала ему выбраться оттуда", ‒ написала в Twitter подруга пары.

Теперь Валерия говорит, обещала любимому выбраться из осады и что ей нужно жить ради них обоих – с вечной памятью о любимом.

"Мы успели жениться. Успели быть счастливы. Не успели набыться вместе. Я буду любить тебя вечно, мой герой", ‒ так заканчивается ее горчайший рассказ.

Читайте такжеЗеленский эмоционально рассказал об эвакуации военных из Азовстали

Напомним, после более 2 месяцев в бомбоубежищах Азовстали в Мариуполе на подконтрольные Украине территории вернулись сотни жителей города. Их удалось эвакуировать и спасти от российских оккупантов.

Спасенные из Азовстали рассказали, как они выживали в подземелье, что ели и как им удалось спастись.

Позднее военный эксперт Владислав Селезнев утверждал - у Украины на данный момент нет военно-технической возможности спасти защитников Мариуполя, которые находятся на Азовстали. При этом держать оборону на заводе вполне реально, вопрос - в наличии ресурсов.

Смотрите онлайн новости Донбасса: