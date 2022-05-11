УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

За три дня стала женой и вдовой: защитница "Азовстали" поделилась трагической историей из Мариуполя

11 мая 2022, 20:32

Пара обручилась на "Азовстали" ‒ и свадебной музыкой вместо марша Феликса Мендельсона для них стала канонада бомбардировок и артиллерийских обстрелов.

Азовсталь, свадьба
Пара обручилась на "Азовстали" - но через три дня мужа убило / t.me/zsuwar

В Мариуполе в окруженном нацистами заводе "Азовсталь" 5 мая украинский пограничник и его девушка из полка "Азов" поженились, а уже через трое суток он погиб в неравном бою. Невероятно трагическую историю Валерии и Андрея рассказал Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Для создания семьи парень и девушка выбрали 5 мая – день основания полка "Азов".

"Нас поженили в день рождения "Азова". Пограничника и "азовочку". Просто сделали рапорт. Здесь, под взрывами и обстрелами. Но это был такой счастливый день и счастливое фото", ‒ вспоминает девушка.

Но уже через три дня Андрей, который защищал Мариуполь с начала российского полномасштабного вторжения, погиб.

"Знакомая девушка, сильная и удивительная, которая сейчас находится на Азовстали, написала, что там же погиб ее любимый. Они поженились 5 мая. Три дня пробыли законными мужем и женой. Не могу представить ее боль. И не могу постичь ее силу. Она обещала ему выбраться оттуда", ‒ написала в Twitter подруга пары.

Теперь Валерия говорит, обещала любимому выбраться из осады и что ей нужно жить ради них обоих – с вечной памятью о любимом.

"Мы успели жениться. Успели быть счастливы. Не успели набыться вместе. Я буду любить тебя вечно, мой герой", ‒ так заканчивается ее горчайший рассказ.

Читайте такжеЗеленский эмоционально рассказал об эвакуации военных из Азовстали

Напомним, после более 2 месяцев в бомбоубежищах Азовстали в Мариуполе на подконтрольные Украине территории вернулись сотни жителей города. Их удалось эвакуировать и спасти от российских оккупантов.

Спасенные из Азовстали рассказали, как они выживали в подземелье, что ели и как им удалось спастись.

Позднее военный эксперт Владислав Селезнев утверждал - у Украины на данный момент нет военно-технической возможности спасти защитников Мариуполя, которые находятся на Азовстали. При этом держать оборону на заводе вполне реально, вопрос - в наличии ресурсов.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Автор: Егор Бунин
viber
новости Мариуполя Азовсталь новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Деньги льются рекой: двум знакам зодиака мощно подфартит с финансами в мае 2022Деньги льются рекой: двум знакам зодиака мощно подфартит с финансами в мае 2022 Украину атакуют заморозки: синоптики назвали даты похолоданияУкраину атакуют заморозки: синоптики назвали даты похолодания Константин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в УкраинеКонстантин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в Украине "Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в России"Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в России Верх цинизма: Повалий исполнила перед россиянами "Пісню про рушник" на украинскомВерх цинизма: Повалий исполнила перед россиянами "Пісню про рушник" на украинском
Поддержите Главред

Последние новости

20:45

Что даст Украине ленд-лиз от США

20:32

За три дня стала женой и вдовой: защитница "Азовстали" поделилась трагической историей из Мариуполя

20:31

Захват областей Украины, Киева и присоединение регионов к России: Генштаб ВСУ раскрыл планы МосквыВидео

20:29

Людям угрожают казнью и жестко пытают: как оккупанты "фильтруют" мариупольцевВидео

20:23

Мариупольца Беднякова обвинили в предательстве: "Чтобы не "предать свой город" нужно предать страну"

Реклама
20:10

Приметы на пятницу 13 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:08

Алексеев рассказал, как его девушка-певица хочет избавиться от российского гражданства

19:58

"Потеря сознания и рвота": у военных наблюдаются симптомы химического отравления - АрестовичВидео

19:44

Ждет ожесточенная битва: астролог предупредила о новых разрушениях и составила гороскоп для УкраиныВидео

19:37

Нашелся родной дядя: история разлученной оккупантами с мамой 4-летней Алисы получила продолжения

19:33

Удар по Одессе и новое наступление на Киев – чего ждать от третьей фазы войны в Украинемнение

19:24

Побег с Земли Обетованной: Максим Галкин и Алла Пугачева планируют покинуть Израиль

19:21

ВСУ давят к северу от Харькова, а планы РФ проваливаются: враг через 10 дней сменит тактику – МВДВидео

19:14

"Ад, сошедший на землю": появились жуткие кадры с окруженной АзовставлиВидео

19:01

Бойцы ВСУ поразили "Перуном" российский вертолет "Ка-52" под Изюмом

19:00

Гороскоп на завтра, 12 мая 2022: Девам – большие деньги, Стрельцам – переезд, Рыбам – обман

18:59

Парочка "волонтеров" облапошила украинцев на два миллиона гривен: купили себе машины

18:39

"Это что такое": принца Гарри застали полуобнаженным в СШАВидео

18:18

Злата Огневич намекнула на новый роман после слухов о ее нетрадиционной сексуальной ориентации

18:15

В Херсоне партизаны объявили награду в 500 тысяч за коллаборанта, призывавшего присоединить область к РФВидео

Реклама
18:11

"А где перья и пляски": Киркоров опозорился на ЕвровиденииВидео

18:02

Позор Германии и Франции: почему Берлин и Париж жалки и перепуганы из-за войны в Украинемнение

17:57

Украина на Киевщине, Черниговщине и Сумщине вернула контроль над границей с Беларусью и РоссиейВидео

17:42

Нелепая смерть: российский оккупант рассказал украинцам, как офицер РФ убил сам себяВидео

17:35

Катя Осадчая в пылких объятиях Юрия Горбунова загадала свое самое сокровенное желание

17:31

Воевать будет до последнего бурята, ведь поражение ему – смерть: Хара назвал способы устранения ПутинаВидео

17:29

Повальное пьянство и обмочившийся дядя: в Сеть выложили видео жизненного пути пленного русскогоВидео

17:03

Как отмыть пригоревшую кастрюлю – 4 надежных способа

16:57

Украина и Польша упрощают логистику на границе

16:54

Как правильно варить пельмени и почему нельзя выливать воду после варки: 5 правил для хозяекВидео

16:50

Оккупация Донбасса – вторая фаза плана России: враг намерен идти дальше – Генштаб ВСУВидео

16:46

Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

16:42

Приехал за фронтовыми 100 грамм: закоренелый путинист Григорий Лепс приехал в "ДНР" на концертВидео

16:40

"Не позволяет себе плакать": на глазах 10-летнего мальчика россияне убили его семью, маму сожгли заживоВидео

16:39

Украинские солдаты имеют право схватить Путина в Москве: депутат Бундестага эмоционально высказался

16:06

Михаил Ходорковский. Как недосталин извратил 9 маяВидеоблоги

16:06

Приметы на 12 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:01

ВСУ бьют войска РФ: Харьковщина освобождается, на пяти направлениях враг перешел в оборону – Генштаб

15:48

Нимб-"оберег" над Одессой: в небе заметили редкое природное явлениеВидео

15:42

В Краматорске оккупанты ударили в склад с аммиаком, людей просят закрыть окна

Реклама
15:29

Приближается тяжелый период в войне с РФ: в Минобороны сказали, сколько он продлитсяВидео

15:24

Самые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецептВидео

15:17

"Присоединение" Херсонщины к РФ: у Зеленского жестко ответили оккупантамВидео

15:13

Путин взял курс на изматывание Украины в долгой кровавой войне, а Запад – на военный разгром Путинамнение

15:11

Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты

14:48

Расстрелял пенсионера на улице: первого военного РФ будут судить за убийство гражданского на СумщинеВидео

14:46

Укравтодор заявил о потере 200 производственных баз дорожников

14:43

Колесный "монстр": в Харькове ТрО вооружили мощными зенитными пушками С-60Видео

14:21

"РФ вооружалась с 1991 года": на сколько хватит запаса оружия армии Путина – ответ МинобороныВидео

14:04

Шок для Путина и России: советник главы МВД анонсировал мощный удар ВСУВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять