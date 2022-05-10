Блины от "тети Суп" и мало еды: спасенные из Азовстали рассказали, как они выживали в подземелье

Спасенные из Азовстали рассказали, как они выживали в подземелье/ Скрин из видео, Полк "Азов"

После более 2 месяцев в бомбоубежищах Азовстали в Мариуполе на подконтрольные Украине территории вернулись сотни жителей города. Их удалось эвакуировать и спасти от российских оккупантов.

Взрослым и детям пришлось преодолеть тяжелый эвакуационный путь, пока они добрались до Запорожья. О том, что им пришлось пережить за это долгое время, прячась от обстрелов оккупантов в подземельях, мариупольчане рассказали журналистам ТСН.

Спасенные жители города по прибытии на подконтрольные Украине территории сразу отметили, что нужно спасти всех наших защитников, которые до сих пор остаются на "Азовстали". Ведь территорию завода сейчас беспощадно обстреливают и штурмуют оккупанты.

4-летнюю девочку оккупанты разлучили с мамой

Эвакуационными автобусами из "Азовстали" выехала и 4-летняя Алиса. Девочка стала известной, когда видео с ней распространила ее мама, чтобы показать, что ребенку нужна помощь. После этого стоп-кадр из этого видео с лицом Алисы увидел весь мир, когда футболисты "Шахтера" вышли на поле в футболках, на которых оно было изображено.

Ребенок вынужден был приехать в Запорожье без мамы, которую оккупанты не выпустили из фильтрационного лагеря. Женщина хотела, чтобы хотя бы ее дочь была в безопасности, поэтому отправила ее дальше с чужими людьми.

Мужчинам пройти проверку было еще труднее

В фильтрационных лагерях оккупанты наиболее тщательно проверяли мужчин, рассказывают эвакуированные жители Мариуполя.

"Проверяли, раздевали, смотрели. Я же рабочий, я не военный", – рассказывает один из мужчин.

Его 17-летний сын Дмитрий эвакуировался вместе с отцом. 11-классник говорит, что мечтал стать программистом, однако после всего пережитого мечты стали проще – просто прогуляться, выйти на свободу.

Еду готовила "тетя Суп"

Мариупольчане рассказывают, что еды в бомбоубежищах "Азовстали" не хватало. Однажды люди, чтобы разрядить обстановку, приготовили "праздничный торт" из подручных средств.

"Праздник, хотелось торт, свечи, а мы из того, что было сделали на сковороде лепешки и сделали из муки заварной какой-то крем с сахаром, сделали похожий на "Наполеон", и мы нашли толстую, стандартную, обычную свечу, ее ощипали и такой торт получился", – говорят мариупольцы.

Чаще всего ели суп с оладьями от Натальи, которую дети прозвали "тетя Суп". Женщина позволила детям так себя называть, ведь они сразу не могли запомнить ее имя.

Женщина рассказывает, что теперь она может приготовить оладьи почти из всего.

"Всё, что было, разбавлялось кашами, и такой был завтрак для детей и крутой был стимул не опускать руки", – говорит Наталья.

Оккупанты не давали подбирать людей по дороге

Многие ждали на трассе по маршруту эвакуации, надеясь подсесть в автобусы. Однако российские захватчики не позволяли останавливаться – за процессом следил конвой из российских солдат. В результате люди остались там, а в колонне ехали еще и пустые автобусы.

"Катастрофически люди машут руками, кричат... А конвой из русских солдат не дает добро. И автобусы пустые шли позади", – рассказывают водители.

Семью с 8-ю детьми эвакуировали на танках

Юлия со своими 8-ю детьми пряталась не на "Азовстали", а в подвалах домов в Мариуполе. Украинские военные, чтобы эвакуировать многодетную семью, вынуждены были вывозить их двумя танками.

Мама детей рассказывает, что когда их вывозили, начался обстрел. Семью разделили и посадили в два танка, чтобы быстрее вывезти.

"Когда я дочку увидела часа через 3, она сказала, что они были под обстрелами, там беспилотник летал и целился в них из лазера", – рассказывает Юлия.

Эвакуация людей из Азовстали

Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что в Мариуполе с Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Однако 9 мая глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на территории комбината Азовсталь в Мариуполе и до сих пор находятся более сотни гражданских лиц. Он отметил, что в Мариуполе сейчас остаются около 100 тысяч жителей, и есть те, кто не хочет покидать город.

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