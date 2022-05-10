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На Азовстали все еще есть гражданские - глава ОВА

10 мая 2022, 00:35

В Мариуполе сейчас около 100 тысяч жителей в общей сложности проживает. Есть люди, которые не хотят покидать город.

На Азовстали еще есть гражданские / фото Facebook Кириленко

На территории комбината Азовсталь в Мариуполе до сих пор находятся более сотни гражданских лиц, заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона в понедельник, 9 мая.

"В Мариуполе сейчас около 100 тысяч жителей в общей сложности проживает. Есть люди, которые не хотят покидать город. А на Азовстали больше сотни гражданских осталось", - сообщил Кириленко.

По его словам, враг не прекращает обстреливать завод.

"Авиация там работает постоянно. Тихо там бывает иногда во время эвакуации. Россияне не заинтересованы, чтобы люди выезжали на подконтрольную Украине территорию", - говорит руководитель Донецкой ОВА.

Также Павел Кириленко рассказал, что бои ведутся по всей линии соприкосновения в Донецкой области.

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"Сегодня были попытки прорыва на Лиманском направлении. Однако враг был отбит и отошел на свои старые позиции, где находился две недели назад. Украинские защитники не дают ему продвигаться, держат свои позиции", - резюмировал Кириленко.

Эвакуация из Азовстали:

Как сообщал Главред, 7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что с завода Азовсталь эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Президент Владимир Зеленский рассказал о следующих этапах эвакуации из Мариуполя с комбината Азовсталь, который обороняют украинские защитники.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что у Украины на данный момент нет военно-технической возможности спасти защитников Мариуполя, которые находятся на Азовстали. При этом держать оборону на заводе вполне реально, вопрос - в наличии ресурсов.

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