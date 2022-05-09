Как спасти защитников Мариуполя на Азовстали: военный эксперт назвал условие

Силы украинских защитников и оккупантов на Азовстали очень неравны / Фото twitter.com/trbrtc, УНИАН

У Украины на данный момент нет военно-технической возможности спасти защитников Мариуполя, которые находятся на Азовстали. При этом держать оборону на заводе вполне реально, вопрос - в наличии ресурсов.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью изданию Obozrevatel.

Силы украинских защитников и оккупантов очень неравны. Путинские солдаты активно используют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по территории завода под прикрытием в том числе и артиллерии, работающей с кораблей, которые зашли в бухты, граничащие с Азовсталью.

"Идет постоянное огневое воздействие. Наши защитники просто головы поднять не могут. А под прикрытием артиллерии заходит вражеская пехота, имеющая в достаточном количестве и стрелковое оружие, и гранатометы, и минометы", - сказал Селезнев, отметив, что у украинских защитников шансов мало.

При этом реальные возможности держаться на Азовстали есть, потому что укрепления бомбоубежища строились из расчета на прямое попадание ядерных ракет.

"Но вопрос в наличии ресурсов – продукты питания, вода, электроэнергия, воздух в подземелье. Плюс наличие боеприпасов для того, чтобы отбивать атаки противника хотя бы на тактическом уровне. В противном случае они окажутся захлопнутыми в бетонной коробке на огромной глубине без возможности противодействовать российским оккупантам", - сказал Селезнев.

Сейчас освободить защитников Мариуполя военным путем невозможно

По его словам, современное состояние Вооруженных сил Украины не позволяет военным путем освободить защитников Мариуполя.

"У нас не закрыто на достаточно надежном уровне небо над этим регионом – юг Запорожской и Донецкой областей. Поэтому даже бронированные подразделения не смогут пробиться сквозь хорошо укрепленные опорные пункты врага на маршруте в сторону заблокированного Мариуполя. Подразделения, которые могут спешить на помощь нашим защитникам на Азовстали, просто попадут под артиллерийский обстрел российских оккупантов и будут уничтожены вражеской авиацией", - объяснил военный эксперт.

Он уточнил, что аэродромы российской авиации расположены критично близко – на территории Ростовской области и временно оккупированного Крыма, поэтому вариантов у Украины нет.

"Может помочь только политико-дипломатический путь. Но вы видите – президент Украины делает все возможное, дабы привлечь всех ключевых лидеров мира к разрешению вопроса, но Путин уперся и ни в какую не идет ни на какие соглашения", - сказал Селезнев.

Какое вооружение необходимо, чтобы отбить Азовсталь и освободить Мариуполь

Вооруженным силам Украины нужны две позиции - дальнобойная артиллерия калибра 150 мм и более, а также истребители.

"Знаменитые американские системы М777 вполне подходят для выполнения этой задачи. В совокупности с ними должна работать беспилотная авиация – глаза и уши артиллеристов, с помощью которых они смогут наблюдать ситуацию на поле боя, чтобы наносить артиллерийские удары как можно точнее", - отметил военный эксперт.

Селезнев добавил, что если бы у Украины в достаточном количестве были современные истребители, то самолеты оккупантов были бы уничтожены. Но пока что такой технической возможности у нас нет.

"Обещания наших западных партнеров о том, что они могут предоставить самолеты, которые находятся в странах-членах НАТО, пока остались обещаниями. Пока к нам на вооружение они не поступили", - добавил он.

Бои за Азовсталь

4 мая стало известно, что в осажденном российскими оккупантами Мариуполе снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.

Как сообщил мэр города Вадим Бойченко, российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей. С украинскими военными пропала связь.

Позже народный депутат Давид Арахамия сообщил, что украинские власти восстановили связь с защитниками Мариуполя, которые обороняются на территории завода Азовсталь. Он подтвердил информацию о том, что российским оккупантам удалось войти на территорию предприятия.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что рашисты нашли предателя из числа бывших работников завода Азовсталь, который показал им тайные подземные ходы под территорией предприятия, и теперь оккупанты штурмуют эти туннели.

Командир подразделения Азов подполковник Денис Прокопенко сообщил, что ситуация на предприятии крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что с завода Азовсталь эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Президент Владимир Зеленский рассказал о следующих этапах эвакуации из Мариуполя с комбината Азовсталь, который обороняют украинские защитники.

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