УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Как спасти защитников Мариуполя на Азовстали: военный эксперт назвал условие

9 мая 2022, 08:22

Силы украинских защитников и оккупантов очень неравны. Путинские солдаты активно используют авиацию и артиллерию. Идет постоянное огневое воздействие.

Азовсталь
Силы украинских защитников и оккупантов на Азовстали очень неравны / Фото twitter.com/trbrtc, УНИАН

У Украины на данный момент нет военно-технической возможности спасти защитников Мариуполя, которые находятся на Азовстали. При этом держать оборону на заводе вполне реально, вопрос - в наличии ресурсов.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью изданию Obozrevatel.

Силы украинских защитников и оккупантов очень неравны. Путинские солдаты активно используют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по территории завода под прикрытием в том числе и артиллерии, работающей с кораблей, которые зашли в бухты, граничащие с Азовсталью.

"Идет постоянное огневое воздействие. Наши защитники просто головы поднять не могут. А под прикрытием артиллерии заходит вражеская пехота, имеющая в достаточном количестве и стрелковое оружие, и гранатометы, и минометы", - сказал Селезнев, отметив, что у украинских защитников шансов мало.

При этом реальные возможности держаться на Азовстали есть, потому что укрепления бомбоубежища строились из расчета на прямое попадание ядерных ракет.

"Но вопрос в наличии ресурсов – продукты питания, вода, электроэнергия, воздух в подземелье. Плюс наличие боеприпасов для того, чтобы отбивать атаки противника хотя бы на тактическом уровне. В противном случае они окажутся захлопнутыми в бетонной коробке на огромной глубине без возможности противодействовать российским оккупантам", - сказал Селезнев.

Сейчас освободить защитников Мариуполя военным путем невозможно

По его словам, современное состояние Вооруженных сил Украины не позволяет военным путем освободить защитников Мариуполя.

"У нас не закрыто на достаточно надежном уровне небо над этим регионом – юг Запорожской и Донецкой областей. Поэтому даже бронированные подразделения не смогут пробиться сквозь хорошо укрепленные опорные пункты врага на маршруте в сторону заблокированного Мариуполя. Подразделения, которые могут спешить на помощь нашим защитникам на Азовстали, просто попадут под артиллерийский обстрел российских оккупантов и будут уничтожены вражеской авиацией", - объяснил военный эксперт.

Он уточнил, что аэродромы российской авиации расположены критично близко – на территории Ростовской области и временно оккупированного Крыма, поэтому вариантов у Украины нет.

"Может помочь только политико-дипломатический путь. Но вы видите – президент Украины делает все возможное, дабы привлечь всех ключевых лидеров мира к разрешению вопроса, но Путин уперся и ни в какую не идет ни на какие соглашения", - сказал Селезнев.

Какое вооружение необходимо, чтобы отбить Азовсталь и освободить Мариуполь

Вооруженным силам Украины нужны две позиции - дальнобойная артиллерия калибра 150 мм и более, а также истребители.

"Знаменитые американские системы М777 вполне подходят для выполнения этой задачи. В совокупности с ними должна работать беспилотная авиация – глаза и уши артиллеристов, с помощью которых они смогут наблюдать ситуацию на поле боя, чтобы наносить артиллерийские удары как можно точнее", - отметил военный эксперт.

Селезнев добавил, что если бы у Украины в достаточном количестве были современные истребители, то самолеты оккупантов были бы уничтожены. Но пока что такой технической возможности у нас нет.

"Обещания наших западных партнеров о том, что они могут предоставить самолеты, которые находятся в странах-членах НАТО, пока остались обещаниями. Пока к нам на вооружение они не поступили", - добавил он.

Бои за Азовсталь

4 мая стало известно, что в осажденном российскими оккупантами Мариуполе снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.

Как сообщил мэр города Вадим Бойченко, российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей. С украинскими военными пропала связь.

Позже народный депутат Давид Арахамия сообщил, что украинские власти восстановили связь с защитниками Мариуполя, которые обороняются на территории завода Азовсталь. Он подтвердил информацию о том, что российским оккупантам удалось войти на территорию предприятия.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что рашисты нашли предателя из числа бывших работников завода Азовсталь, который показал им тайные подземные ходы под территорией предприятия, и теперь оккупанты штурмуют эти туннели.

Командир подразделения Азов подполковник Денис Прокопенко сообщил, что ситуация на предприятии крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что с завода Азовсталь эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Президент Владимир Зеленский рассказал о следующих этапах эвакуации из Мариуполя с комбината Азовсталь, который обороняют украинские защитники.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Другие новости:

viber
война в Украине новости Мариуполя Оборона Мариуполя бои в Мариуполе Азовсталь война России и Украины Мариуполь
Реклама
Популярное
Налетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменитсяНалетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменится Врежут дожди и будет греметь: синоптики назвали дату опасной погодыВрежут дожди и будет греметь: синоптики назвали дату опасной погоды Невероятные перемены и осуществление желаний: полнолуние 16 мая станет счастливым для трех знаков зодиакаНевероятные перемены и осуществление желаний: полнолуние 16 мая станет счастливым для трех знаков зодиака Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор"Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор" Врежет адская жара: киевлянам дали экстремальный прогноз на летоВрежет адская жара: киевлянам дали экстремальный прогноз на лето
Поддержите Главред

Последние новости

08:35

Зеленский наградил Патрона медалью и познакомил знаменитого пса-сапера с Трюдо

08:32

С Днем победы красивые поздравления и душевные картинки

08:25

Гороскоп на сегодня, 9 мая 2022: Близнецам – интриги недругов, Стрельцам – солидный доход

08:22

Как спасти защитников Мариуполя на Азовстали: военный эксперт назвал условиеВидео

08:08

"Сейчас в Украине происходят четыре новых Бучи": Арестович рассказал о зверствах оккупантовВидео

Реклама
07:38

Кадыровские тиктокеры вступили в "бой" с деревьями в лесуВидео

07:10

На Юге Украины ВСУ сорвали попытку вывести группу разведки врага и уничтожили 51 оккупанта

06:32

Оккупанты с новыми силами могут атаковать Киев и другие города - Арестович

06:29

Чего ждать от Путина: три сценариямнение

05:10

Война против Украины расколола силовиков Путина: есть "ястребы" и противники битвы с Киевом – ГрозевВидео

04:41

Активные бои будут до 15 мая: экстрасенс рассказал, сколько еще продлится война в УкраинеВидео

04:10

С какими антибиотиками можно и нельзя сочетать алкоголь - список

03:34

"Путин держит его на поводке": эксперт объяснил, что значит смена риторики Лукашенко о войне в УкраинеВидео

03:05

Перелом 9 мая: астролог предупредила об опасности и назвала причину

02:34

Избивающий жен Марат Башаров решил поучить вежливости сбежавших из РФ звезд

01:31

Украина публично дала РФ оплеуху: историк объяснил, почему РФ долго скрывала гибель крейсера МоскваВидео

00:48

Уничтожение Крымского моста: Вятрович назвал условиеВидео

00:26

"Больше ничего нет": Зеленский назвал единственный результат переговоров с Россией

08 мая, воскресенье
23:58

ВСУ отошли от Попасной, где два месяца велись тяжелые боиВидео

23:53

Наплевал на оккупацию: в Херсоне уличный музыкант поразил исполнением гимна УкраиныВидео

Реклама
23:25

"Победобесие" в Мариуполе: оккупанты перенесли парад

23:17

"Большой позор": полиция Берлина отобрала у активистов флаг Украины – в МИД жестко отреагировалиВидео

22:58

Ситуация ухудшается: Грозев раскрыл страшный диагноз Путина

22:38

Отбить захваченное РФ: Джонсон предложил вооружить Украину наступательной техникойВидео

22:37

Войска России обстреляли "дорогу жизни": эвакуация из Луганской области сорванаВидео

22:22

Мощный ракетный удар по Одещине: глава ОВА поведал о последствияхВидео

21:59

Зеленский назвал единственный путь разблокирования МариуполяВидео

21:31

Шольц о победе Украины: свобода победит, как и во времена Второй мировойВидео

21:31

РФ готовится открыть новый фронт: военный эксперт назвал опасное направлениеВидео

21:07

"Подмочили" Путину 9 мая: ВСУ ликвидировали старшего офицера армии РФ под ХарьковомВидео

21:04

"Нет тормозов": Подоляк озвучил планы рашистов на АзовсталиВидео

20:59

В Черном море ВСУ потопили "парадный катер Путина" - источникВидео

20:30

Деоккупация и стратегия защиты: Зеленский назвал цель Украины в войне с РФВидео

20:25

"Зашли в дом пообедать, и ударил снаряд": оккупанты обстреляли Харьковщину, 5 человек погиблиВидео

20:24

Самые опасные дни мая 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду

20:21

G7 анонсировала поэтапный запрет на импорт нефти из РоссииВидео

19:59

Новые санкции: США ударили по пропагандистам и банкам РФВидео

19:55

В СНБО пояснили, зачем Путин постоянно угрожает ядерным оружиемВидео

19:42

Актриса Женского Квартала беременна: "В моем сердце сейчас царит любовь и грусть"

19:31

Россияне сожгли из "Солнцепека" свои же позиции на Запорожском направлении – бойцы ВСУ поблагодарилиВидео

Реклама
19:26

Террор РФ в Украине: оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Сумской областиВидео

19:12

Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически

19:06

Аркадий Бабченко. Путин объявит войну 9 мая?Видеоблоги

19:05

Нино Катамадзе осудила власти Грузии за отношение к войне в Украине: "Не хочу тратить время на них"Видео

18:58

РФ перебрасывает резервы и готовит штурм: в Генштабе назвали опасное направлениеВидео

18:51

"Оккупанты были в шоке": воины на Азовстали устроили "сюрприз" россиянам, рискуя жизньюВидео

18:36

Крымский мост обречен: в МВД назвали условие уничтожения "детища Путина"Видео

18:33

Россия готовится к новой волне вторжения в Украинумнение

17:58

"Отец русского нацизма": у Зеленского жестко ответили Путину на поздравление с 9 маяВидео

17:58

"Ему снится мирное небо": украинцев умилил пес-сапер Патрон, который заснул на брифинге – фото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять