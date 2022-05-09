Дети рисовали еду: Наталья из Мариуполя рассказала о жизни под бомбардировками на Азовстали

Дети на Азовстали рисовали еду на картинках / t.me/mariupolrada

Из Мариуполя эвакуировали местную жительницу Наталью. Вместе с мужем она просидела в бомбоубежище два месяца и четыре дня. Женщина рассказала, что готовила еду людям, которые прятались от российских бомб на территории завода Азовсталь.

Дети не могли запомнить имя женщины, поэтому называли ее просто - "тетя Суп". Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Тетя Суп. Так Наталью называли дети на Азовстали. В убежищах завода она готовила людям еду. Вместе с малышами они рисовали еду из мирной жизни. А потом пытались воплотить "картинку" из имеющихся продуктов. Так тесто на воде и консерва становились вкуснейшей в мире пиццей", - говорится в сообщении.

"Что за сила в этих прекрасных людях? Война вокруг, смерти, бомбы сбрасывают ежеминутно, а они продолжают бороться за жизнь, верить в лучшее и дарить друг другу любовь", - добавили в горсовете.

Как сообщал Главред, 7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что с завода Азовсталь эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Президент Владимир Зеленский рассказал о следующих этапах эвакуации из Мариуполя с комбината Азовсталь, который обороняют украинские защитники.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что у Украины на данный момент нет военно-технической возможности спасти защитников Мариуполя, которые находятся на Азовстали. При этом держать оборону на заводе вполне реально, вопрос - в наличии ресурсов.

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