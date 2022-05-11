Юная защитница Мариуполя Екатерина с позывным Пташка спела песню Кузьмы среди развалин Азовстали

21-летняя Екатерина с позывным Пташка спела песню Скрябина среди развалин Азовстали / Скриншот

Юная защитница Мариуполя, 21-летняя Екатерина с позывным Пташка, снова поразила своим пением. Она исполнила песню Андрея Кузьменко Спи собі сама на территории завода Азовсталь, который без перерыва обстреливают российские оккупанты.

Видео, на котором Пташка поет посреди разгромленного металлургического комбината, стало вирусным в Сети.

Кате подпевает один из побратимов.

На кадрах видно, что помещение, в котором находятся наши воины, постоянно находится под обстрелами войск РФ. Потолок и стены там во многих местах посечены обломками снарядов оккупантов.

Как сообщал Главред, 10 мая Екатерина, которая бок о бок с другими воинами удерживает Азовсталь, опровергла слухи о своей гибели.

"А можно сказать, что я прострелю колено тому, кто распространяет информацию, что меня уже нет? Народ, я еще всех вас переживу. Соберитесь, воюем!"– сказала девушка.

Бои за Азовсталь

4 мая стало известно, что в осажденном российскими оккупантами Мариуполе снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.

Как сообщил мэр города Вадим Бойченко, российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей. С украинскими военными пропала связь.

Позже народный депутат Давид Арахамия сообщил, что украинские власти восстановили связь с защитниками Мариуполя, которые обороняются на территории завода Азовсталь. Он подтвердил информацию о том, что российским оккупантам удалось войти на территорию предприятия.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что рашисты нашли предателя из числа бывших работников завода Азовсталь, который показал им тайные подземные ходы под территорией предприятия, и теперь оккупанты штурмуют эти туннели.

Командир подразделения Азов подполковник Денис Прокопенко сообщил, что ситуация на предприятии крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что с завода Азовсталь эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Президент Владимир Зеленский рассказал о следующих этапах эвакуации из Мариуполя с комбината Азовсталь, который обороняют украинские защитники.

Другие новости: