"Звезды сгорают, а мы будем жить": защитница Мариуполя "Птичка" опровергла слухи о своей гибели

Защитница Мариуполя "Птичка" опровергла слухи о своей гибели/ Facebook Nik Mark

21-летняя военная Екатерина, которая бок о бок с другими воинами удерживает Азовсталь, опровергла слухи о своей гибели.

Видео с девушкой опубликовал на своей странице в Facebook другой военный Nik Mark. Екатерина с улыбкой на лице отмечает, что это звезды сгорают, а украинские бойцы, которые обороняют Мариуполь, будут жить и продолжать бить врага.

"А можно сказать, что я прострелю колено тому, кто распространяет информацию, что меня уже нет? Народ, я еще всех вас переживу. Соберитесь, воюем!"– сказала девушка.

Она отметила, что Мариуполь держится, позиции украинских воинов врагу не по зубам и защитники города будут бороться до последнего.

"Звезды сгорают, а мы будем жить вечно. Как и Мариуполь, Украина. Это навсегда. Всё будет хорошо, всё будет Украина!" – заявила Екатерина.

Ранее Главред рассказывал, что известно о девушке, которая поет с бойцами "Азова" под российскими бомбами. Ее зовут Екатерина и она активно пишет музыку и стихи, а ранее также некоторое время играла в Тернопольском народном драматическом театре-студии.

Напомним, после более 2 месяцев в бомбоубежищах Азовстали в Мариуполе на подконтрольные Украине территории вернулись сотни жителей города. Их удалось эвакуировать и спасти от российских оккупантов. Спасенные из Азовстали рассказали, как они выживали в подземелье, что ели и как им удалось спастись.

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