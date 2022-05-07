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"Птичка из стали": что известно о девушке, поющей с бойцами "Азова" под русскими бомбами

7 мая 2022, 14:32

Девушку зовут Екатерина и она активно пишет музыку и стихотворения, а ранее также играла в Тернопольском народном драматическом театре-студии.

Птичка, Азовсталь
Екатерина (позывной "Птичка") / Facebook / 20 хвилин

Недавно сердца украинцев покорило видео, на котором юная девушка (позывной "Пташка") с оружием в руках в подземельях "Азовстали" в Мариуполе невероятно красиво поет песни: "Зродились ми великої години" и "Батько наш ‒ Бандера". Как сообщает портал "20 минут", девушку зовут Екатерина, она служит медиком в полку "Азов", ей недавно исполнилось 21 и родом она из Тернопольщины.

Девушка имеет музыкальное образование ‒ закончила вокальное отделение в Тернопольском профессиональном колледже имени Соломии Крушельницкой. Она сама активно пишет музыку и стихотворения, а также играла в Тернопольском народном драматическом театре-студии.

"То есть Пташка, но Пташка из стали! Она должна была краситься, носить сумку через плечо и ходить на свидание, а вместо этого выбрала автомат и камуфляж! Катя ‒ очень сильна духом! Она воин без капли страха в крови!", – рассказал о девушке ее преподаватель Богдан Романович.

После окончания учебы Екатерина перебралась в Киев и устроилась в мотошколу The Riders. Параллельно увлеклась военным делом.

Встать на защиту Украины девушка решила весной 2021 года. И вскоре успешно закончила медицинские курсы. Родителям о том, что отправилась на передовую в Мариуполь, девушка сказала уже постфактум. Боялась, чтобы они не беспокоились.

Причем даже большинство друзей Екатерины не знали, что она сейчас на "Азовстали", пока не увидели в Сети ролик с ее пением.

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Что известно о штурме Азовстали

4 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко заявил, что ситуация на Азовстали крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

По его словам, идет уже второй день, как противник прорвался на территорию завода, в результате чего там идут тяжелые кровопролитные бои.

5 мая в Азове отметили, что на территории Азовстали третьи сутки продолжаются кровопролитные бои с российскими захватчиками, которые вновь нарушили обещание относительно эвакуации гражданских.

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Автор: Егор Бунин
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