Круговая оборона Азовстали: рашисты бросили на штурм авиацию, артиллерию и пехоту

Оккупанты штурмуют Азовсталь / t.me/polkazov

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты продолжают штурм Азовстали. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту.

"Штурм Азовстали продолжается! Защитники под плотным огнем держат оборону завода", - говорится в сообщении Азова.

Отмечается, что враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту.

Что известно о штурме Азовстали

4 мая командир Азова подполковник Денис Прокопенко заявил, что ситуация на Азовстали крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

По его словам, идет уже второй день, как противник прорвался на территорию завода, в результате чего там идут тяжелые кровопролитные бои.

5 мая в Азове отметили, что на территории Азовстали третьи сутки продолжаются кровопролитные бои с российскими захватчиками, которые вновь нарушили обещание относительно эвакуации гражданских.

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