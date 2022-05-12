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В Мариуполе рашисты снимают сюжеты, как много людей "рвется" на работу в "ДНР"

12 мая 2022, 23:38

Оккупанты собрали людей на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича

Мариуполь, война
В Мариуполе оккупанты снимают сюжеты / Фото Reuters

В Мариуполе самопровозглашенная "власть" заставила людей прийти на завод, чтобы снять сюжет для пропагандистских каналов. Горожанам сообщили, что им отдадут трудовые книжки.

В Telegram он написал, что оккупанты собрали людей на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, чтобы "отдать трудовые книжки". То есть сообщить об увольнении. На самом же деле позвали людей, чтобы показать толпу "желающих работать в ДНР".

"Сегодня действительно пришйли к заводу тысячи людей. Почему? Потому, что пообещали отдать трудовые книжки людям. Люди пришли. Что делают оккупанты? Верно - видео. "Как много людей рвется на работу в"ДНР". Поэтому снова - не верьте оккупационному видео. Оккупанты постоянно врут. Потому что правда страшная", - написал Андрющенко.

Блокада Мариуполя

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

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