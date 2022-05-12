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Мариуполь готовятся присоединить к РФ: появилась дата "референдума"

12 мая 2022, 16:57

Есть признаки подготовки прямой интеграции Мариуполя в РФ, предупредил Петр Андрющенко.

Мариуполь, война
Разрушенный оккупантами РФ Мариуполь / Фото Reuters

В Мариуполе Донецкой области оккупационные власти готовят мероприятия по присоединению города к РФ.

Идет подготовка так называемого "референдума" о присоединении к России, он может пройти 15 мая, рассказал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он предупредил о наличии признаков подготовки прямой интеграции Мариуполя в Россию вместе с оккупированной частью Донецкой области. Ожидается, что на неподконтрольные территории зайдут российские банку и вузы.

"Поступает информация о намерении организации и проведения "референдума" в Мариуполе о присоединении к России. Вчера сайт Мариуполя 0629.com.ua назвал дату 15 мая. Мы также неоднократно получали свидетельства источников, что самопровозглашенный мэр назовет именно эту дату. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть - продолжаем отслеживать и фиксировать", - отметил Андрющенко.

Он также подчеркнул, что в местных школах уже подписывают тетради "Мариуполь. Ростовская область".

Оборона Азовстали

На территорию меткомбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) было осуществлено сотни авианалетов, в том числе - стратегическими бомбардировщиками, сообщает полк "Азов".

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Напомним, в субботу, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.

В начале мая российские оккупанты смогли прорваться на территорию комбината "Азовтсаль".

Ранее российские войска наносили авиаудары по комплексу сооружений завода "Азовсталь", в подвалах которых укрываются украинские военные и гражданские.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

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