За ликвидацию Путина готовы заплатить ряд олигархов, но есть проблема – Пономарев

За ликвидацию Путина готовы заплатить ряд олигархов – Пономарев/ Reuters, скрин из видео

Некоторые российские олигархи готовы выделить деньги, чтобы заказать физическое устранение российского президента Владимира Путина. Однако сейчас остается проблемой, кто может стать исполнителем такого заказа.

Так мнение выразил российский оппозиционер Илья Пономарев. Он отметил, что устранить Путина может "кто-то из его челяди" – силовиков, которые приближены к российскому диктатору.

"Российские олигархи, которые были бы готовы выделить деньги на устранение Путина – думаю, что такие люди есть и что это не один и не два человека", – сказал Пономарев.

Главная проблема сейчас – кто такой заказ выполнит, ведь сами олигархи "не имеют доступа к телу". Нужен кто-то, кто этот план сможет реализовать. По мнению Пономарева, таким исполнителем может быть кто-то из силовиков среднего уровня. Однако "ситуация еще не созрела", ведь не налажены связи между возможными "заказчиками" и "исполнителями".

"Вокруг Путина большое количество разной челяди... Среди них могут найтись те люди, которые смогут выполнить эту работу. Но вот связи одних с другими (олигархов с силовиками, – ред.) – по состоянию на сейчас, вряд ли они существуют", – говорит Пономарев.

По его словам, чтобы кто-то решился на такой шаг, выгода для него должна сильно превышать риск от бездействия.

Сейчас окружение Путина понимает, что российский диктатор является для них реальной угрозой, и действовать против него опасно.

По мнению российского оппозиционера, сейчас окружающие Путина силовики не испытывают для себя рисков от бездействия. Они зашевелятся только тогда, когда осознают, что их бездействие будет угрожать им самим. Такой же риск будет расти в зависимости от того, как будут расти неудачи РФ в войне против Украины. Ведь, в зависимости от этого, как будет расти недовольство среди россиян, это будет повышать опасность для окружения Путина.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что Россия потерпит на войне в Украине классическое военное поражение со всеми его последствиями – социальными, экономическими, политическими. Он подчеркнул, что мы наблюдаем закат мира Путина.

Ранее экс-руководитель британской разведки Кристофер Стил заявил, что российский диктатор Владимир Путин на самом деле серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

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