Эксперт объяснил, почему Россия будет атаковать ракетами западные области Украины / скриншот из видео / ua.depositphotos.com

Российские агрессоры будет прибегать к ракетным обстрелам западных областей Украины ‒ для того, чтобы восполнить отсутствие активных боевых действий на суше. Об этом в эфире канала "Первый западный" заявил известный военный эксперт Олег Жданов.

Тот факт, что оккупанты определенное время (вплоть до 15 мая) не наносили ударов по Западу Украины, говорит специалист, никак не свидетельствует о потере у них стратегического интересна к этим регионам.

"Это доказательство того, что Россия имеет ограниченное количество ракет, которые могут добраться до западных регионов. И это хорошо", – говорит Жданов.

Эксперт отметил, что сейчас ракетные удары оккупантов сосредоточены на Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Противник пытается нарушить нашу систему обеспечения ВСУ. Но когда начнется этот окопный период. Тогда Россия может снова вернуться в западные регионы. Ей нужно будет восполнять отсутствие активных боевых действий на суше вот этой дистанционной войной, а именно нанесением ракетных ударов", – считает Жданов.

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Напомним, ранее, 15 мая, около 04.30 по киевскому времени, армия РФ выпустила четыре ракеты по Львовской области. Две из них сбили силы противовоздушной обороны.

Остальные полностью уничтожили военный объект в Яворовском районе, всего в 15 км от границы с Польшей, ЕС и НАТО.

Люди от вражеской атаки не пострадали.

По словам градоначальника Львова Андрея Садового, дальность полета запущенных ракет составляла 1,5 тысячи километров.

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