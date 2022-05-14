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Военный эксперт назвал условие возобновления массированного ракетного обстрела Украины

14 мая 2022, 21:59

РФ располагает ограниченным количеством ракет, которые могут добраться до западных регионов Украины.

Ракета Кинжал
РФ может усилить ракетный обстрел Украины

В случае перехода войны в Украине в затяжное состояние российские оккупанты могут возобновить массированные ракетные удары, в том числе по западным областям.

Как подчеркнул военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Первый Западный, враг ни коим образом не потерял интерес к Львовщине.

"Это говорит о том, что у него ограниченное количество ракет, которые могут добраться до западных регионов Украины. И это хорошо. На сегодняшний день ракетные удары сосредоточены в основном по югу Украины, а это Одесская область, Николаевская, и – по центральным областям Украины – Запорожская, Криворожский район, Днепропетровская", – рассказал Жданов.

Вместе с тем он уверен в том, что противник пытается нарушить нашу систему обеспечения Вооруженных сил.

"Но когда начнется этот окопный период, о котором говорил господин Резников (затяжная фаза войны – ред.), то тогда Россия может снова вернуться в западные регионы. Ей нужно будет восполнять отсутствие активных боевых действий на суше вот этой дистанционной войной, а именно нанесением ракетных ударов", – добавил Жданов.

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Напомним, ранее российские оккупационные войска нанесли ракетный удар сразу по нескольким областям Украины.

В ряде регионов были слышны взрывы. В результате попаданий возникли пожары. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия.

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крылатые ракеты Олег Жданов война России и Украины
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