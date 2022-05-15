Мы наблюдаем закат мира Путина: Арестович предрек россиянам незавидную судьбу

Над Россией нависла катастрофа / Коллаж фото Reuters

Россия понесет на войне в Украине классическое военное поражение со всеми его последствиями - социальными, экономическими, политическими.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

"Над Россией нависла катастрофа, которая всё отчётливее проявляется на разных направлениях: отвод войск из-под Харькова, переход в оборону на ключевых направлениях удара, очередные санкции, подготовка вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - сказал он.

По словам советника главы ОП, "мы наблюдаем закат мира Путина, который и проявит в полной мере эту катастрофу". Сначала это будет военная, потом политическая, экономическая, а затем моральная катастрофа для всех, кто верил в мощь режима и непобедимость России.

"Этот жуткий кризис коснётся каждого россиянина, кто восхвалял путинский режим, восхищался ракетами, зелёными человечками, парадами, угрожал всему миру, сидя у телевизора. Когда станет понятно, что всего этого нет, начнётся настоящая личная катастрофа, которая разрушит привычную картину мира, без которой непонятно, зачем дальше жить. И это намного страшнее отсутствия сахара, новых авто и Айфонов", - резюмировал Арестович.

Как сообщал Главред, эксперты американского Института изучения войны считают, что поражение России в войне с Украиной будет подобно состоянию французской армии в период с апреля по июнь 1917 года во время Первой мировой, когда более половины дивизий французской армии отказались идти в наступление из-за подорванного боевого духа и плохого самочувствия.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Владимир Путин направил своих представителей в ряд западных стран, чтобы обсудить прекращение войны против Украины и возможность договориться относительно уже захваченных территорий.

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