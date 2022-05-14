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Война в Украине может затянуться: американский генерал рассказал, как этого избежать

14 мая 2022, 09:38

Многое будет зависеть от стран-партнеров.

война, Бородянка, флаг Украины
Война в Украине может затянутся: американский генерал рассказал, как этого избежать / Фото УНИАН

Переход войны с Россией в длительную фазу продолжит кровопролитие и грозит вмешательством в нее Китая, считает верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе (1997-2000), генерал армии США Уэсли Кларк.

Чтобы избежать затягивания конфликта Украина должна иметь боевую способность отбросить российские войска на Донбассе, разрезать постепенно их силы в Херсоне и Херсонской области, закрыть им доступ в Крым и двигаться в двух направлениях: на востоке и на юге, разрезая российские войска, отметил генерал, пишет "Обозреватель".

Под боевой способностью генерал Кларк подразумевает современное оружие и военную технику, в том числе американские истребители F-16.

"Кроме того, нужно получить мобильные средства защиты, после чего закрыть эти, если хотите, котлы или оцепления в двух местах. А для этого нужны и танки, и РСЗО, и вертолеты, и самолеты, такие как Су, как F-16 и т. д. Также для этого нужны надлежащие логистические возможности и соответствующие данные разведки", - добавил Уэсли Кларк.

Читайте такжеВ разведке Украины рассказали, когда ждать переломного момента в войне с РФПо его мнению, Украина должна использовать это "окно возможностей" для перехода на стандарты НАТО.

"Если Украина сохранит высокие моральные стандарты, надлежащий дух и мотивацию, а также получит должное оборудование, вооружение и технику, в том числе и МиГ-35, другие виды вертолетов и самолетов от дружественных стран, то мы сможем избежать сценария длительной войны", - резюмировал он.

Напомним, Россия вывела подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. В британской разведке сообщают, что такой шаг является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного сопротивления со стороны населения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может спрогнозировать сроки окончания войны в Украине. Но, по его словам, власти и Вооруженные силы Украины делают все, чтобы ускорить завершение боевых действий и освобождение оккупированных украинских территорий.

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