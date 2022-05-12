РФ признала неспособность захватить ключевые города Украины - разведка Британии

В британской разведки пояснили, что значит вывод войск РФ из-под Харькова / Фото УНИАН

Россия вывела подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь. В британской разведке сообщают, что такой шаг является молчаливым признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного сопротивления со стороны населения.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

При этом Вооруженные силы Украины продолжают контратаковать к северу от Харькова, отвоевывая несколько городов и сел по направлению к российской границе.

"Россия отдает приоритет операциям на Донбассе, оставив подразделения, развернутые в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил", - говорится в сообщении.

twitter.com/DefenceHQ

В Минобороны Британии подчеркнули: несмотря на то, что российским войскам удалось окружить Харьков в начальной стадии войны, Москва все же вывела часть войск для реорганизации и пополнения сил.

"После восстановления эти силы, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, образуя блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил России и основных путей снабжения для операций в районе Изюма", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Главред, украинское контрнаступление к северу от Харькова 10 мая продолжало успешно оттеснять российские войска к российско-украинской границе. Также украинские защитники продолжили наступление к северу от недавно освобожденного Старого Салтова и освободили несколько городов к северу от Харькова. Об этом говорится в сводке Института изучения войны.

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Напомним, 11 мая стало известно, что бойцы ВСУ в Запорожской области на отдельных участках сумели продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах.

По данным американской разведки, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может готовиться к ведению затяжной войны против Украины. Поскольку сейчас путинская армия постоянно сталкивается с неудачами на фронте, для эскалации боевых действий Путин может принять более решительные меры, например, ввести в России военное положение.

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