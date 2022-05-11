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Приблизились к границам РФ: ВСУ вытесняют оккупантов из Харьковской области

11 мая 2022, 23:29

Войска России стреляют уже через границу.

война, танк РФ, Арестович
Арестович / УНИАН, Reuters

На территории Харьковской области продолжаются ожесточенные бои.

Как сообщил советник председателя ОП Украины Алексей Арестович, русские войска отошли от Харькова и кое-где отступили к границе.

"ВСУ приблизились, а где-то, говорят, уже и вышли (на границу с РФ в Харьковской области - ред.). Надо понимать, что данные поступают с опозданием. Они часть разбитых войск забрали на территорию РФ, часть перебросили на Луганский направление, а часть заменили мобилизованными из "ЛНВ" и "ДНР". Но граница уже давно не является безопасной зоной. Конфликт там не прекратится", - говорит Арестович.

По его словам, войска РФ стреляют через границу.

"Это символическое значение имеет, но военного не имеет, потому что может идти стрельба, могут быть попытки зайти. Но от Харькова отвергли, действительно. Полевую артиллерию отодвинули, теперь достать может только РСЗО. В значительной степени защитили Харьков " - объясняет советник главы ОП Украины.

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Война России против Украины

Один из российских военачальников, замкомандующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев ранее говорил, что Россия собирается захватить Донбасс, южные регионы Украины и пробить коридор в оккупированный Крым. Такие, дескать, задачи ставят перед собой захватчики в рамках второй фазы своей якобы "спецоперации".

Спикер Банковой Алексей Арестович полагает, что уже в середине июня ВСУ могут перейти в масштабное контрнаступление на занятые войсками РФ позиции. Уже до конца мая-начала июня украинские войска должны получить тяжелое вооружение от Запада, которое должно поспособствовать реализации целей армии Украины.

В Институте изучения войны в США рассказали о продолжении тактического наступления ВСУ на севере Харьковской области, по итогам которого были освобождены ряд населенных пунктов. Оккупанты РФ перебрасывают свои войска в сторону севера, чтобы не дать украинским подразделениям выйти к границам с Россией. Эксперты прогнозируют, что контрнаступление Армии Украины может ликвидировать угрозу обстрелов северо-восточных окраин города российской артиллерией. В перспективе ВСУ могут остановить наступление российских захватчиков в районе Изюма.

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