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Путин готовится вести затяжную войну – разведка США

11 мая 2022, 09:40

Российский диктатор может ввести в РФ военное положение, чтобы усилить боевые действия на Украине, считает глава американской разведки.

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Путин готовится вести затяжную войну – разведка США/ Reuters

Президент страны-агрессора РФ может готовиться к ведению затяжной войны против Украины. Поскольку сейчас путинская армия постоянно сталкивается с неудачами на фронте, для эскалации боевых действий Путин может принять более решительные меры, например, ввести в России военное положение.

Об этом заявила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате во вторник, 10 мая, пишет CNN. По ее словам, в ближайшие месяцы война РФ против Украины будет "непредсказуемой и эскалационной".

Хейнс подчеркнула, что дальнейшие шаги Путина в его вторжении в Украину сейчас трудно предсказать, ведь амбиции российского диктатора пошли в разрез с нынешним потенциалом российских войск.

Поэтому президент РФ может пойти на еще более решительные действия. Среди возможных шагов, на которые он может пойти – "введение военного положения, переориентация промышленного производства или потенциальная эскалация военных действий".

Применит ли Путин ядерное оружие

Что касается возможного применения ядерного оружия, то американское разведывательное сообщество не верит, что президент РФ решится на такой шаг, если не почувствует, что есть угроза существованию России.

США не ожидают, что РФ в ближайшее время применит тактическое или боевое ядерное оружие – об этом отдельно от Хейнс заявил также генерал-лейтенант Скотт Берриер, глава Разведывательного управления Минобороны.

Цели Путина в Украине

По мнению Хейнс, амбиции российского президента значительно шире – они не заканчиваются только на Донбассе, а уходят далеко за пределы этого региона.

"Даже если они достигнут успеха, мы не уверены, что боевые действия на Донбассе фактически положат конец войне", – сказала глава разведки США.

Читайте такжеДумают, как уменьшить позор: пропагандистам РФ сказали готовить россиян к возможному поражению в войнеПутин хочет в ближайшей перспективе захватить Донецкую и Луганскую области, взять под контроль Херсон и потенциально расширить сухопутный путь в непризнанное Приднестровье. Однако в разведке США считают, что путинской армии не хватит нынешних сил, чтобы проложить сухопутный коридор до непризнанной "ПМР" – для этого ему придется провести полную мобилизацию в РФ.

Возможны ли переговоры между Украиной и РФ

По словам главы американской разведки, сейчас и Украина, и Россия считают, что могут достигать прогресса военным путем. Поэтому в США сейчас не видят "жизнеспособного пути переговоров, по крайней мере в краткосрочной перспективе".

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин намерен на фоне безуспешной "спецоперации" в Украине объявить военное положение в РФ. Путин может ввести военное положение в России с целью мобилизовать силы, говорят в разведке США.

Ранее в США подсчитали, сколько российских генералов уже погибло в Украине. По информации военной разведки США, с 24 февраля 2022 года в Украине погибло около 10 российских генералов.

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