Ракета РФ ударила в полуметре: отец рассказал о гибели 14-летнего сына-героя в Одессе

Вячеслав Ялышев с мамой / Факты

В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами 2 мая, погиб подросток Вячеслав Ялышев. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Две ракеты попали в общежитие и снесли крышу церкви.

Он оказался ребенком военнослужащего Воздушных Сил Евгения Ялышева, который с 2014 года защищает Украину, пишут Факты.

Что известно о семье погибшего подростка

Евгений Ялышев всю жизнь отдал авиации. Вместе с ним по гарнизонам ездила и семья — жена, тоже военнослужащая, и двое сыновей.

Вячеслав родился 17 февраля 2008 года в Краматорске, где мужчина проходил службу на военном аэродроме. Он прошел путь от лейтенанта до заместителя командира части.

В 2014 году, когда началась антитеррористическая операция Евгений Ялышев занимал должность начальника узла связи и радиотехнического обеспечения воинской части А3571. Враги 15 апреля напали на аэродром, он первым приказал открыть огонь. И вместе с побратимами дал им достойный отпор и смог удержать объект.

Вскоре семья Ялышевых из-за повышения по службе главы семьи переехала в Одессу. Старший сын супругов решил пойти по стопам отца и тоже избрал профессию военного. Младший, Слава, пошел учиться в местную школу № 82

Гибель Вячеслава Ялышева

В день ракетного удара РФ Вячеслав бежал, чтобы предупредить пожилых людей, что звучит сирена и нужно идти в укрытие. А сам, к сожалению, не успел добежать до подвала…

В то трагическое майское утро после объявления каждой тревоги, вспоминает отец, Вячеслав прятался в подвале.

"С ним были бабушка с дедушкой, невеста моего старшего сына. Соседи, пожилые люди, как раз поднялись домой и готовили еду. Они не слышали сирены, а в их мобильных телефонах такого приложения не было. Так Слава решил предупредить их, чтобы немедленно бежали в укрытие. Как только сынишка вышел из подвала, прилетела эта злосчастная ракета с территории Крыма. Взрывной волной оторвало камни, которые попали сыну в голову. Можно сказать, что он был буквально в полуметре от эпицентра взрыва. На место сразу же прибежали работники аэродрома и бросились реанимировать. Однако Слава погиб на месте. Удар пришелся и на подвал общежития, мои родители и невестка были поближе к выходу и их чудом не завалило. У отца и мамы легкая контузия и шок, невестке осколками ранило ноги, но она уже поправляется. Я как раз был на работе, когда услышал о попадании ракеты, сразу приехал на место, тело сыночка уже было накрыто, рядом стоял дедушка, а бабушка сильно плакала. От увиденного им стало плохо, поэтому их положили в больницу… Жена моя в момент взрыва находилась в двухстах метрах от общежития, она служит в военной части рядом".

"После прощания мы кремировали тело сына, урна с прахом хранится при крематории, — говорит Евгений. — Планируем, что после победы похороним Славу в Харькове, откуда родом моя жена и где находятся могилы наших родных".

Ракетный удар оккупантов по Одессе

Вечером 2 мая российские захватчики нанесли ракетный удара по Одессе, во время которого попали в объекты городской инфраструктуры. Также была повреждена церковь – там снесло крышу.

В результате атаки погиб 14-летний мальчик и получила тяжелые осколочные ранения девушка. Позже отец погибшего подростка рассказал в соцсетях, как это произошло. По словам отца-военнослужащего, его сын во время ракетной атаки побежал предупредить об опасности пожилых людей.

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