Путин хочет ввести военное положение в РФ и пойти в атаку из-за провала "спецоперации" - разведка

Владимир Путин / УНИАН, Reuters

Президент России Владимир Путин намерен на фоне безуспешной "спецоперации" в Украине, объявить военное положение в РФ.

Как сообщает глава Национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате, Путин намерен развязать войну на оккупированной территории Молдовы, передает AFP News Agency.

По словам Хейнс, Путин решил расширить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья.

В то же время она не уточнила, имеет ли на данный момент РФ потенциал для выполнения такой прихоти Путина.

Кроме того, разведка США узнала, что российский лидер планирует вести длительную войну в регионе, надеясь, что США и Европа "утратят решительность" в противодействии такой агрессии.

Хейнс добавила, что Путин может ввести военное положение в России с целью мобилизовать силы в противостоянии против Украины.

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Война России против Украины

Заместитель командующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев ранее заявил, что Россия в рамках второй фазы своей так называемой "спецоперации" намерена захватить все районы Донецкой и Луганской областей, южные регионы Украины и создать коридор в оккупированный Крым.

В американском Институте изучения войны заявили, что силы обороны Украины проводят контрнаступательные действия вдоль широкой дуги в Харьковской области. Тактическое наступление на северо-востоке региона сработало. Украинская армия может отбросить вражеские войска дальше от города и заложить фундамент для дальнейшей полномасштабной военной операции.

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