Россия снова атакует Украину, но план Путина провалится: у него останется только два варианта – МВД

Путин не будет отказываться от войны против Украины - МВД/ Фото УНИАН

Россия вряд ли откажется продолжения войны против Украины и создания так называемого "СССР-2". Оккупанты готовятся к еще одной атаке и стягивают к фронту новую технику, в том числе и с захваченного Крыма. Однако под давлением ВСУ у российских войск ничего не получится. Оккупационная армия выдохнется, и тогда у Путина останется только два варианта – замороженный конфликт и переговоры, либо объявление прямой мобилизации. Второй вариант не очень подходит Кремлю. Путин проиграет, но все-таки попытается совершить еще один рывок. Войска РФ сконцентрировали свои действия, в основном, на Донбассе, однако украинские армия им противодействует. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он сказал о том, то Россия не отказывается от войны с Украиной и создания некоего "СССР-2". Захватчики готовят новую атаку и уже концентрируют свои силы и на территории оккупированного Крыма.

Впрочем, Москве не удастся достичь своих целей. Российские войска в Харьковской области выдохнутся. Вследствие этого у Путина останется только два варианта дальнейших действий – заморозка конфликта или объявление прямой мобилизации.

"Мы понимаем, что 19 батальонных тактических групп находится на Харьковщине. И после того, как они выдохнутся, а так и будет, им ничего не удастся. Дальше у Путина будут два варианта: либо условно замораживать конфликт и говорить о каких-то переговорных процессах, либо же объявлять прямую мобилизацию в России", - отметил Денисенко.

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По его словам, вариант с мобилизацией вряд ли можно назвать оптимальным для Кремля – российские власти боятся открыто ее объявлять.

В то же время Путин не будет отказываться от войны против Украины. Но он ее проиграет.

"Сейчас он надеется, что совершит еще один рывок, а дальше посмотрит", - считает чиновник.Читайте такжеПлан Путина впервые за 20 лет терпит крах: нападение РФ на Украину стало переломным моментом – МВД

Также Вадим Денисенко подчеркнул, что россияне на войне вряд ли могут говорить о каких-либо планах. После многочисленных неудач на разных направлениях Москва решила сосредоточить свои усилия на Донбассе и адаптировать оккупированные районы под российские стандарты. Но ВСУ существенно сокращают возможности для реализации планов россиян.

Война России против Украины

Заместитель командующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев ранее заявил, что Россия в рамках второй фазы своей так называемой "спецоперации" намерена захватить все районы Донецкой и Луганской областей, южные регионы Украины и создать коридор в оккупированный Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что армия Украины уже в середине июня может перейти в контрнаступление на занятые оккупантами РФ позиции. До конца мая-начала июня украинские военные подразделения должны получить достаточное количество тяжелого вооружения от Запада для реализации подобных планов. После применения такого оружия ситуация на ряде участков может измениться.

В американском Институте изучения войны заявили, что силы обороны Украины проводят контрнаступательные действия вдоль широкой дуги в Харьковской области. Тактическое наступление на северо-востоке региона сработало. Украинская армия может отбросить вражеские войска дальше от города и заложить фундамент для дальнейшей полномасштабной военной операции.

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