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В США подсчитали, сколько российских генералов уже погибло в Украине

10 мая 2022, 21:13

Американские чиновники внимательно следили за ростом числа погибших генерал-офицеров у российских военных.

Около 10 российских генералов погибло

По информации оборонной разведки США, 24 февраля 2022 года в Украине погибло около 10 российских генералов, пишет CNN.

Американские чиновники внимательно следили за ростом числа погибших генерал-офицеров у российских военных. Поэтому отмечают чрезвычайно высокий показатель для современных военных, который значительно превышает количество американских генералов, потерянных в течение 20 лет конфликта в Афганистане.

Некоторые американские чиновники объясняют эту нетипично высокую цифру частично разведывательной поддержкой, оказанной США, в то время как другие считают, что это связано с тем, что российские генералы вынуждены действовать непосредственно в зоне конфликта.

В США отмечают, что Украина лучше готова к участию в этой войне, даже если ее войска намного меньше, чем российские силы.

"Я думаю, что украинцы правы с точки зрения выносливости и того, как они защищают свою нацию. Я не уверен, что российские солдаты из дальних российских военных округов действительно это понимают", - подчеркнул глава Управления оборонной разведки США Скотт Беррьер.

Война России против Украины

Заместитель командующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев ранее заявил, что Россия в рамках второй фазы своей так называемой "спецоперации" намерена захватить все районы Донецкой и Луганской областей, южные регионы Украины и создать коридор в оккупированный Крым.

В американском Институте изучения войны заявили, что силы обороны Украины проводят контрнаступательные действия вдоль широкой дуги в Харьковской области. Тактическое наступление на северо-востоке региона сработало. Украинская армия может отбросить вражеские войска дальше от города и заложить фундамент для дальнейшей полномасштабной военной операции.

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