УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский высказался о сроках завершения войны: Никто не знает, как долго это продлится

14 мая 2022, 07:47

Власти и Вооруженные силы Украины делают все, чтобы ускорить завершение боевых действий и освобождение оккупированных украинских территорий, сказал президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может спрогнозировать сроки окончания войны в Украине. Но, по его словам, власти и Вооруженные силы Украины делают все, чтобы ускорить завершение боевых действий и освобождение оккупированных украинских территорий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении в пятницу, 13 мая.

"На самом деле никто сегодня не может предсказать, как долго продлится эта война. Но мы делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю быстро. Именно в этом наш приоритет – каждый день работать так, чтобы война была короче", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что сроки окончания войны зависят не только от наших людей, но и от партнеров Украины.

"От европейских стран, от всего свободного мира. Я благодарен всем, кто работает на усиление санкций против России и на увеличение оборонной и финансовой поддержки для нас, для Украины. Именно это – единственный рецепт защиты свободы в условиях вторжения России. И для западных стран это не просто расходы. Это не о бухгалтерии. Это о будущем", — сказал украинский президент.

Как сообщал Главред, советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на нескольких направлениях армия РФ готовится к новому наступлению. Он предрек российским оккупантам очередные неудачи.

Ранее Арестович объяснил, почему его прогнозы о завершении войны не сбываются. По его словам, все дело в "жутком идиотизме" командования РФ.

Другие новости:

viber
война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Как девочка: 74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в Германии в прозрачном платьеКак девочка: 74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в Германии в прозрачном платье Как посадить помидоры уникальным немецким способом: урожай будет небывалымКак посадить помидоры уникальным немецким способом: урожай будет небывалым В Украину ворвется настоящее лето и жара +29В Украину ворвется настоящее лето и жара +29 "Начинается отчаянная торговля": Арестович назвал два варианта для РФ - мирный договор или поражение"Начинается отчаянная торговля": Арестович назвал два варианта для РФ - мирный договор или поражение В Украину идет резкое похолодание и мощные ливниВ Украину идет резкое похолодание и мощные ливни
Поддержите Главред

Последние новости

07:47

Зеленский высказался о сроках завершения войны: Никто не знает, как долго это продлится

07:07

"Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне": Зеленский сообщил о юбилейном сбитом самолете оккупантовВидео

06:38

РФ решила превратить войну в Украине в очень долгую: в МВД рассказали о третьей фазе вторжения

06:29

Передышка для оккупантов: как Запад пытается выторговать паузу бункерному фюрерумнение

05:40

Евровидение 2022: где смотреть онлайн финал и выступление УкраиныВидео

Реклама
05:15

Выход ВСУ на Херсон или Новую Каховку станет ударом для РФ – врагу там придется сдаваться – экспертВидео

04:45

В Пентагоне могут приостановить поставки вооружения Украине: в чем причина

04:10

В Украину идет резкое похолодание и мощные ливниВидео

03:30

Куда Россия хотят кинуть резервы: военный эксперт назвал область

03:00

Путин подпишет капитуляцию: астролог назвала сроки окончания войныВидео

02:31

Гороскоп на неделю 16-22 мая: Львам – подсказки судьбы, Девам – долги, Рыбам – интриги

02:02

Как избавиться от плесени: 3 простые, но проверенные способы

01:32

Война в Украине развеяла главный миф о России, который держал в страхе даже США - историк

00:51

Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:39

Брутальный Хлывнюк украсил обложку американского глянца

00:25

Зеленский поведал о сложных переговорах с Россией по Азовстали

00:06

"Ты плачешь": Каменских презентовала клип о войнеВидео

13 мая, пятница
23:56

Какое сало совершенно не подходит для засолки: как его выбрать

23:27

Дорофеева интригует новым дуэтом в сети

23:24

Намечается "зрадонька": Арестович поведал о планах России пойти в новое наступление

Реклама
23:03

"Учитесь у них": Лукашенко восхитился тактикой ВСУ против войск ПутинаВидео

22:39

"Первая за 77 дней фотография": Брежнева показала, как праздновали день рождения Меладзе в Италии

22:37

Вятрович объяснил, почему Путина наверняка ожидает ужасный конецВидео

22:37

Не преувеличивайте: Верещук высказалась об эвакуации из АзовсталиВидео

22:35

Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасностьВидео

22:02

Западные эксперты пояснили, почему наступление оккупантов на Донбассе выдыхается

21:54

Рождение ребенка: в "Дие" снова доступны услуги еМалятко

21:45

Оккупанты к чему-то готовятся: из Севастополя вышли все подлодки Черноморского флотаВидео

21:25

"Никто из спортсменов не виноват": легендарный футболист предал Украину и оскандалился заявлениемВидео

21:23

В Пентагоне говорят, как артиллерия ВСУ срывает продвижение оккупантов на ДонбассеВидео

21:16

Позиция Украины неизменна: Кулеба обсудил с Боррелем эмбарго на российскую нефтьВидео

20:57

Сенсация на Евровидении 2022: за день до финала ставки букмекеров на победу Украины зашкаливаютВидео

20:36

Стрелял в голову: установлена личность рашиста, который хвастался жене убийствами

20:19

Переворот в РФ и свержение Путина — инсайд украинской разведкиВидео

20:10

Monobank возобновляет работу двух сервисов: подробности

19:44

Путин тяжело болен: в Британии раскрыли страшный диагноз хозяина КремляВидео

19:36

Не могут успокоиться: хакеры из России пригрозили сорвать победу Украины на ЕвровиденииВидео

19:36

Россия потеряла шанс захватить Украинумнение

19:35

Россияне пробили новое дно: допрашивают детей в Мариуполе

19:23

Кулеба пояснил ситуацию, при которой Венгрия заблокирует нефтяное эмбарго против РФ

Реклама
19:23

Глава Пентагона впервые с начала войны поговорил с ШойгуВидео

19:08

Лунное затмение 16 мая 2022 года: чего нельзя делать, чтобы уберечься от беды

19:07

Анормальная жара и смерчи: синоптики рассказали, каким будет июнь в УкраинеВидео

18:59

ВСУ заходят в тыл рашистам: штурм оккупантов захлебнулся на трех направленияхВидео

18:56

Иван Яковина. Наша арта - лучшая в мире: как цифровые технологии помогают мочить оккупантовВидеоблоги

18:55

Русские оккупанты подло убили украинца пулей в спину, когда тот попросился в туалет

18:53

Тимошенко рассказал, как удалось возобновить водоснабжение в Николаеве

18:51

В разведке Украины рассказали, когда ждать переломного момента в войне с РФВидео

18:39

Устроят ад рашистам в небе: ФРГ планирует вооружить Украину мощными системами ПВОВидео

18:17

Сказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять