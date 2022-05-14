Зеленский высказался о сроках завершения войны: Никто не знает, как долго это продлится

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может спрогнозировать сроки окончания войны в Украине. Но, по его словам, власти и Вооруженные силы Украины делают все, чтобы ускорить завершение боевых действий и освобождение оккупированных украинских территорий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении в пятницу, 13 мая.

"На самом деле никто сегодня не может предсказать, как долго продлится эта война. Но мы делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю быстро. Именно в этом наш приоритет – каждый день работать так, чтобы война была короче", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что сроки окончания войны зависят не только от наших людей, но и от партнеров Украины.

"От европейских стран, от всего свободного мира. Я благодарен всем, кто работает на усиление санкций против России и на увеличение оборонной и финансовой поддержки для нас, для Украины. Именно это – единственный рецепт защиты свободы в условиях вторжения России. И для западных стран это не просто расходы. Это не о бухгалтерии. Это о будущем", — сказал украинский президент.

Как сообщал Главред, советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на нескольких направлениях армия РФ готовится к новому наступлению. Он предрек российским оккупантам очередные неудачи.

Ранее Арестович объяснил, почему его прогнозы о завершении войны не сбываются. По его словам, все дело в "жутком идиотизме" командования РФ.

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