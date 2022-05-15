Капитуляции РФ не будет: аналитики рассказали, каким будет крах Кремля в войне в Украине

Развалившаяся российская армия потеряет способность функционировать как сплоченная боевая сила / Фото УНИАН

Эксперты американского Института изучения войны считают, что поражение России в войне с Украиной будет подобно состоянию французской армии в период с апреля по июнь 1917 года во время Первой мировой, когда более половины дивизий французской армии отказались идти в наступление из-за подорванного боевого духа и плохого самочувствия.

Российские войска в таком состоянии будут чрезвычайно уязвимы для украинских контрнаступлений. Украинские военные смогут выбирать сражения, если российские войска не захотят атаковать, говорится в отчете Института изучения войны от 13 мая.

Эксперты прогнозируют, что российский военный крах, скорее всего, повлечет за собой эндемический уровень дезертирства и "фрагментации" офицеров, практику убийства личным составом собственных офицеров. К слову, и то, и другое уже происходит.

"Такой крах сделал бы невозможным дальнейшее наступление на нынешнем этапе войны в Украине и мог бы привести к беспорядочному отводу российских войск с линии фронта, как это было видно после поражения россиян в битве за Киев", - говорится в отчете.

Читайте такжеОккупанты воюют с ФСБшниками, чтобы сбежать из Украины: 295 человек с боем прорвались через границуРоссийские военные не будут полностью уничтожены, и им не придется покидать Украину до того, как они достигнут состояния коллапса.

"Однако развалившаяся российская армия потеряет способность функционировать как сплоченная боевая сила. Если это произойдет, Путин вполне может оказаться вынужденным согласиться на гораздо меньшее, чем его нынешние заявленные цели", - резюмировали в Институте.

Как сообщал Главред, советник главы МВД Украины Виктор Андрусив считает, что война в Украине может затянуться как минимум до конца этого года. Страна-агрессор надеется, что серьезный энергетический кризис, который возникнет ближе к зиме, заставит Запад "договариваться" с РФ.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Владимир Путин направил своих представителей в ряд западных стран, чтобы обсудить прекращение войны против Украины и возможность договориться относительно уже захваченных территорий.

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