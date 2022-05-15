УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Капитуляции РФ не будет: аналитики рассказали, каким будет крах Кремля в войне в Украине

15 мая 2022, 01:31

Российский военный крах, скорее всего, повлечет за собой эндемический уровень дезертирства и практику убийства личным составом собственных офицеров.

танк
Развалившаяся российская армия потеряет способность функционировать как сплоченная боевая сила / Фото УНИАН

Эксперты американского Института изучения войны считают, что поражение России в войне с Украиной будет подобно состоянию французской армии в период с апреля по июнь 1917 года во время Первой мировой, когда более половины дивизий французской армии отказались идти в наступление из-за подорванного боевого духа и плохого самочувствия.

Российские войска в таком состоянии будут чрезвычайно уязвимы для украинских контрнаступлений. Украинские военные смогут выбирать сражения, если российские войска не захотят атаковать, говорится в отчете Института изучения войны от 13 мая.

Эксперты прогнозируют, что российский военный крах, скорее всего, повлечет за собой эндемический уровень дезертирства и "фрагментации" офицеров, практику убийства личным составом собственных офицеров. К слову, и то, и другое уже происходит.

"Такой крах сделал бы невозможным дальнейшее наступление на нынешнем этапе войны в Украине и мог бы привести к беспорядочному отводу российских войск с линии фронта, как это было видно после поражения россиян в битве за Киев", - говорится в отчете.

Читайте такжеОккупанты воюют с ФСБшниками, чтобы сбежать из Украины: 295 человек с боем прорвались через границуРоссийские военные не будут полностью уничтожены, и им не придется покидать Украину до того, как они достигнут состояния коллапса.

"Однако развалившаяся российская армия потеряет способность функционировать как сплоченная боевая сила. Если это произойдет, Путин вполне может оказаться вынужденным согласиться на гораздо меньшее, чем его нынешние заявленные цели", - резюмировали в Институте.

Как сообщал Главред, советник главы МВД Украины Виктор Андрусив считает, что война в Украине может затянуться как минимум до конца этого года. Страна-агрессор надеется, что серьезный энергетический кризис, который возникнет ближе к зиме, заставит Запад "договариваться" с РФ.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Владимир Путин направил своих представителей в ряд западных стран, чтобы обсудить прекращение войны против Украины и возможность договориться относительно уже захваченных территорий.

Другие новости:

viber
война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Побег с Земли Обетованной: Максим Галкин и Алла Пугачева планируют покинуть ИзраильПобег с Земли Обетованной: Максим Галкин и Алла Пугачева планируют покинуть Израиль С 11 мая каждого ждет удача, исцеление и супервозможности - гороскоп для всех знаков зодиака на годС 11 мая каждого ждет удача, исцеление и супервозможности - гороскоп для всех знаков зодиака на год Самые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецептСамые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецепт Лолита показала свою тяжелобольную дочь, которую вывезла из Киева, когда вторглась РоссияЛолита показала свою тяжелобольную дочь, которую вывезла из Киева, когда вторглась Россия Злата Огневич намекнула на новый роман после слухов о ее нетрадиционной сексуальной ориентацииЗлата Огневич намекнула на новый роман после слухов о ее нетрадиционной сексуальной ориентации
Поддержите Главред

Последние новости

02:02

Евровидение 2022: как голосовали за Украину другие страны

02:01

Украина победила в Евровидении-2022 - триумф Kalush Orchestra

02:01

Будет как новая и прослужит дольше: как чистить и что готовить в эмалированной посуде

01:31

Капитуляции РФ не будет: аналитики рассказали, каким будет крах Кремля в войне в Украине

00:52

Евровидение 2022 финал: онлайн-трансляция конкурса и все подробностиВидео

Реклама
00:48

40-летняя Бритни Спирс потеряла ребенка - у певицы случился выкидыш

00:29

"Распаковали третью сотню": военные сбили 201-й истребитель оккупантовВидео

00:22

Шаг за шагом заставим оккупантов уйти с украинского моря - Зеленский

14 мая, суббота
23:55

Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвали спасти защитников Мариуполя из АзовсталиВидео

23:52

"Замученный старик": Путину ночью вызывали скорую помощь прямо в постель – АрестовичВидео

23:51

Армия Украины атакует войска России под Изюмом: наметились признаки перелома – АрестовичВидео

23:37

ВСУ разгромили пункт управления рашистов на Херсонщине - Арестович

23:11

Люди плакали: Kalush Orchestra сорвали шквал оваций выступлением в финале Евровидения 2022Видео

22:56

Войска РФ готовятся к наступлению на Донбассе: атаковать собираются на двух направлениях – ГайдайВидео

22:54

"Это выглядит безумно": Россия пытается показать хоть какую-то "победу" - Зеленский

22:53

У Зеленского спрогнозировали сроки окончания войны с РоссиейВидео

22:44

Король ужасов Стивен Кинг "подколол" Путина смешной аналогией

21:59

Военный эксперт предупредил: РФ может возобновить массированный ракетный обстрел УкраиныВидео

21:55

Фейгин назвал условие прекращения войны России против УкраиныВидео

21:47

На Злату Огневич набросились из-за украинского языка в США

Реклама
21:39

Евровидение 2022: Зеленский сделал мощное заявление перед финалом конкурсаВидео

21:34

ЧП у Змеиного: в Севастополе засекли судно ЧФ Всеволод БобровВидео

21:18

Бойцы ВСУ на Николаевщине уничтожили военный самолет ВВС России за 50 миллионов долларовВидео

21:12

Финляндия хочет сохранить мир на границе с Россией - МИД

20:58

Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в Украине

20:41

Рашисты хотят мобилизировать мужчин из Крыма в Запорожскую область - разведка

20:31

Зачистка на границе с РФ: ВСУ выбили рашистов из еще одного поселкаВидео

20:29

Евровидение 2022: Украина побила невероятный рекорд за несколько часов до финала конкурсаВидео

20:25

Победа Kalush Orchestra: каким будет Евровидение-2023, если выиграет УкраинаВидео

20:23

Армия Украины бьет войска РФ у Харькова и Херсона: приближается переломный момент в войне – экспертВидео

20:01

"Не суйте свой нос": в МИД Украины высказались об упреках России по поводу вступления в ЕСВидео

19:56

Враг пошел в атаку под Авдеевкой и готовит штурм СеверодонецкаВидео

19:43

"Выжженная земля" для рашистов: в МВД объяснили, почему ВСУ не спешат контратаковатьВидео

19:33

Новоизбранная президент Венгрии осудила Путина и поддержала вступление Украины в ЕСВидео

19:12

"Мне страшно, что у меня есть красная метка дьявола": певица из РФ мечтает стать гражданкой Украины

19:10

"Белогоровка – круче Чернобаевки": ВСУ устроили войскам РФ одновременно Сталинград и Курскую дугуВидео

18:58

Контрудар ВСУ под Изюмом: оккупанты отходят к границе РФВидео

18:45

Солидный доход и карьерные перспективы: 4 знака поменяют работу до конца мая

18:34

"Мне Украина не интересна": "боевые буряты" Путина отказываются воевать и бегут с фронтаВидео

18:33

Наступление РФ сдувается: почему оккупанты на Донбассе обреченымнение

Реклама
17:58

"Границы НАТО дойдут до пригорода Петербурга": у Зеленского потроллили ПутинаВидео

17:46

Новые санкции и статус спонсора терроризма: Зеленский призвал США наносить новые удары по РоссииВидео

17:39

Ад в Мариуполе: раненые защитники Азовстали умирают в антисанитарииВидео

17:21

"Пьяная баба, которая просила у Путина подписать икону": Анастасия Приходько разнесла рашиста ЛепсаВидео

16:59

В РФ стартовала скрытая мобилизация: пушечное мясо бросают в "мясорубку" – ГУРВидео

16:57

ВСУ в Херсонской области с высоты нанесли крушащий удар по позициям войск РоссииВидео

16:52

"50 оттенков бульбы": Потап показал "любовную историю" Путина и ЛукашенкоВидео

16:44

Рашисты в панике сбежали с поля боя: в ВСУ похвастались трофейным БМП и оружиемФотоВидео

16:30

Дама с пистолетом: Катя Осадчая готовится защищать оживающий Киев

16:20

Политическая цензура: для украинской Kalush Orchestra установили ряд запретов на Евровидении-2022

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять