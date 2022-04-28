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"Половина - в плену, половина 200-е": узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в Украине

28 апреля 2022, 08:33

Все больше россиян не хотят умирать на войне.

Оккупанты
Целый полк оккупантов отказался воевать в Украине, узнав о потерях / скриншоты из видео

Российские солдаты массово отказываются воевать в Украине. Особенно это касается тех оккупантов, которых отправили на перегруппировку.

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора российских военных, в котором один из оккупантов рассказывает, что все больше военных РФ начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украину.

После того как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ, многие оккупанты наотрез отказываются вновь идти в бой.

"Нас 22-го вывели, и наша часть не захотела назад возвращаться, понял? Типа отказники, понял?", – рассказывает оккупант на записи.

Читайте такжеНа Сумщине 300 россиян отказались воевать с Украиной: забрали 70 единиц техники и уехалиПо его словам, после доукомплектации в России возвращаться на войну на Украину отказалась целая военная часть.

"У нас (в полку – ред.) было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас... Половина — в плену, половина 200-е и 300-е. Когда будут выводить — тоже не понятно... Говорили 24- го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая", - признался оккупант.

Напомним, перечень отказников пополнили еще около 600 бойцов из более 20 воинских частей. Они не собираются участвовать в боевых действиях даже в условиях угрозы уголовной ответственности. Таких военных уже больше 2200 человек.

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