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Более 600 военных РФ отказались воевать с Украиной даже под угрозой уголовной ответственности

2 апреля 2022, 23:40

Военнослужащие более чем 20 воинских частей не намерены отправляться на войну России против Украины – их уже больше 2200 человек.

войска россии
Войска России несут большие потери в войне против ВСУ / Reuters

Российские военные отказываются воевать в войне России против Украины. Перечень пополнили еще около 600 бойцов из более 20 воинских частей. Они не собираются участвовать в боевых действиях даже в условиях угрозы уголовной ответственности. Таких военных уже больше 2200 человек. Об этом сообщил журналист информагентства УНИАН Роман Цимбалюк.

На своей странице в социальной сети Facebook он пишет, что российские солдаты и офицеры продолжают отказываться ехать на войну в Украину. И это несмотря на угрозы уголовной ответственностью.

"Несмотря на устрашение уголовной ответственностью, офицеры и военнослужащие вооруженных сил России продолжают отказываться участвовать в войне против Украины", - отметил Цимбалюк, и добавил список военных частей, в которых военнослужащие не хотят отправляться воевать.

Военнослужащие РФ отказываются воевать с Украиной

  • 165 артиллерийская бригада (военная часть 02901, Белогорск) – 46 человек,
  • 227 артиллерийская бригада (13714, Майкоп) – 53,
  • 9 мотострелковый полк (88771, Советск) – 137,
  • 38 отдельная мотострелковая бригада (21720, Екатеринославка Амурской области) – еще 184 в/с, после первого боевого столкновения с ВСУ (до этого было 72 в/с);
  • 71 зенитно-ракетная бригада (01879, Белогорск) – 32;
  • 200 отдельная мотострелковая бригада (08275, Печенга Мурманской области) – еще 104, после боевого столкновения с Вооруженными Силами, ранее было 156,
  • 25 отдельный полк спецназначения (05525, Ставрополь) – 78, в том числе заместитель командира полка.

Также он подчеркнул, что до этого еще 1559 военных отказались ехать на войну России на территории Украины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил войну Украине. Российские войска наносят ракетные удары по территории украинского государства, включая военные объекты и жилые кварталы. Гибнут мирные люди.

Войска России несут серьезные потери в ходе войны против Украины. По данным Генштаба ВСУ, убиты около 18 000 российских военных.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия по-прежнему будет пытаться оккупировать Украину. Москва намерена продолжить войну. По сведениям разведки Альянса, российские оккупанты собираются наступать на Донбасс, но могут пойти в наступление на Киев и другие украинские города. Пока ВС РФ проводят перегруппировку и передислокацию своих военных подразделений.

Советник главы ОП Алексей Арестович говорил, что Россия пока не готова к наступлению на Донбасс. Согласно его заявлению, ситуация может указывать на неготовность российских войск к наземной военной операции. Однако агрессор наносит артиллерийские, ракетные и авиационные удары по региону. В зоне ООС могут быть тяжелые бои.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что Россия в связи с провалом плана по захвату мегаполисов Украины переходит к плану Б. Теперь оккупанты попытаются захватить все районы Донбасса. Цель – показать россиянам якобы "победу" на войне с украинским государством.

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новости России российские войска Роман Цимбалюк война России и Украины
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