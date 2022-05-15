Россия – прямая угроза для НАТО: Альянс в июне примет жесткую стратегию по Москве – Bloomberg

Новый саммит НАТО запланирован на июнь / УНИАН

На саммите НАТО в Мадриде, который должен состояться уже в июне, коллективный блок безопасности Запада может признать поведение России в качестве "прямой угрозы" странам Альянса. Такой пункт может появиться в новом стратегическом документе организации.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, страны НАТО намерены обозначить поведение РФ как прямую угрозу в своем новом стратегическом документе, который представят в июне.

Читайте также"Границы НАТО дойдут до пригорода Петербурга": у Зеленского потроллили ПутинаИзвестно, что стратегические концепции предоставляют Альянсу возможность осуществлять противодействия вызовам безопасности и определяют ход дальнейшего политического и военного развития блока. В документе указываются долгосрочные цели, характер и ключевые задачи НАТО.

На данный момент действует стратегия, принятая в 2010 году – "Активное участие, современная оборона". В ней перечислены три основные задачи: коллективная оборона стран коллективного блока безопасности Запада, кризисное регулирование и обеспечение безопасности на основе сотрудничества. В июне прошлого года лидеры государств Североатлантического альянса договорились о разработке новой концепции.

Следующая встреча стран НАТО должна состояться в июне 2022 года.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В связи с нападением России на Украину Финляндия 15 мая официально приняла решение о вступлении в НАТО. Соответствующий доклад уже утвержден финским президентом Саули Ниинисте. Глава государства заявил, что дата стала "историческим днем", и теперь для страны открывается "новая эра".

Согласно данным издания Svenska Dagbladet, во вторник, 17 мая, правительство Швеции собирается официально подать заявку на вступление государства в Североатлантический альянс. Письмо с заявкой Стокгольма планируют уже во вторник передать генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу или его представителям.

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