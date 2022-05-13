Статус кандидата в ЕС и контрибуции от России: Дуда сделал заявление в поддержку Украины

Мы глубоко верим, что мир заставит Россию заплатить контрибуцию Украине - Дуда / Фото: REUTERS

Украина нуждается в поддержке Запада в ситуации, связанной с предоставлением государству статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Польша верит, что международному сообществу удастся заставить Россию заплатить контрибуции Украина на восстановления разрушенной российским агрессором инфраструктуры. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

Как сообщает Канцелярия польского главы государства, Россия должна выплатить Украине денежную компенсацию за разрушения, которые устроили российские войска. В Варшаве верят, что международному сообществу удастся заставить Москву заплатить компенсацию Киеву.

Читайте такжеУкраину могут принять в Евросоюз раньше, чем другие страны – глава Европарламента"Мы глубоко верим, что международное сообщество заставит Россию выплатить контрибуцию на возобновление того, что было разрушено в Украине", - отметил Дуда.

Кроме того, он выразил надежду, что Украине будет предоставлен статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

"Надеемся, что такое решение будет принято и что вскоре украинцы смогут наслаждаться чувством открытости на Западе, где их ждут", - подчеркнул Анджей Дуда.

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Вступление Украины в Евросоюз

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал, что Украине уже в июне могут предоставить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно его словам, страны наднационального образования должны выяснить, насколько государство соответствует Копенгагенским критериям.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 17 апреля заявил, что Киев заполнил опросник о статусе страны-кандидата на вступление в ЕС. Государство ожидает рекомендаций со стороны Еврокомиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора по видеосвязи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что в Киеве уже заполнили и передали вторую часть опросника для вступления в Евросоюз. И теперь Еврокомиссия должна подготовить отчет, который будет передан на рассмотрение Евросовета.

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