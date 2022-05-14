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Новоизбранная президент Венгрии осудила Путина и поддержала вступление Украины в ЕС

14 мая 2022, 19:33

Новак назвала 10 пунктов, в которых изложена позиция по поводу российского вторжения и отношения к Украине.

Новая президент Венгрии осудила агрессию Путина / HUSZTI ISTVÁN / TELEX

Новоизбранная лидер Венгрии Каталина Новак во время церемонии инаугурации в субботу озвучила позицию относительно войны России против Украины, пишет Telex.

Новак назвала 10 пунктов, в которых изложена позиция по поводу российского вторжения и отношения к Украине:

  • Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.
  • Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям восстановить Советский Союз.
  • Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.
  • Мы требуем расследования и наказания военных преступлений.
  • Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, но, если этого захотят венгерские интересы, мы скажем нет.
  • Ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.
  • Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.
  • Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем вред, который они причиняют российскому агрессору.
  • Мы рады быть посредником между сторонами войны.
  • Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.

Напомним, ранее, по информации агентства Bloomberg, послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Но есть данные о том, что от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

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Евросоюз Владимир Путин военная агрессия РФ новости Венгрии Кристина Новак
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