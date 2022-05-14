Новоизбранная президент Венгрии осудила Путина и поддержала вступление Украины в ЕС

Новая президент Венгрии осудила агрессию Путина / HUSZTI ISTVÁN / TELEX

Новоизбранная лидер Венгрии Каталина Новак во время церемонии инаугурации в субботу озвучила позицию относительно войны России против Украины, пишет Telex.

Новак назвала 10 пунктов, в которых изложена позиция по поводу российского вторжения и отношения к Украине:

Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство.

Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям восстановить Советский Союз.

Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.

Мы требуем расследования и наказания военных преступлений.

Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, но, если этого захотят венгерские интересы, мы скажем нет.

Ни при каких обстоятельствах мы не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.

Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.

Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем вред, который они причиняют российскому агрессору.

Мы рады быть посредником между сторонами войны.

Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.

Напомним, ранее, по информации агентства Bloomberg, послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Но есть данные о том, что от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

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