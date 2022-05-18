Вступление в НАТО: Байден пообещал Финляндии и Швеции защиту от агрессии россии

Джо Байден пообещал Швеции и Финляндии помощь / Reuters

США пообещали сдержать потенциальную агрессию в адрес Финляндии и Швеции во время рассмотрения заявок обоих государств на присоединение к Североатлантическому альянсу, сообщает сайт Белого дома.

Американский президент Джо Байден поддержал финскую и шведскую заявки на вступление в НАТО. Он также предложил обоим государствам защиту США на случай агрессии до членства.

"Пока их заявки на вступление в НАТО рассматриваются, Соединенные Штаты будут работать с Финляндией и Швецией для сохранения бдительности любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять агрессии или угрозе агрессии", – заявил Байден.

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Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с лидерами обеих стран – финским президентом Нииностио и шведской премьер-министркой Андерссон. Визит намечен на 19 мая.

"НАТО гарантирует безопасность миллиарда людей в Европе и Северной Америке, объединенных нашей общей приверженностью демократическим принципам и нашим взглядам на мир и процветание в Европе и по всей планете. Моя преданность НАТО и статье 5 (нападение на любое из государств-членов) альянса рассматривается как нападение на них всех - ред.) является железобетонным", - добавил президент США.

Напомним, ранее, 20 апреля, в парламенте Финляндии на фоне войны РФ против Украины прошли дебаты по возможности вступления Хельсинки в НАТО. Несколько часов 200 депутатов обсуждали заключение относительно преимущества и рисков пребывания страны в Альянсе. По итогу большинство депутатов поддержали идею евроатлантической интеграции финского государства.

Большинство финнов придерживались точки зрения, согласно которой Финляндия должна быть нейтральным государством. Однако страна регулярно принимала участие в учениях НАТО. Около 60% финнов стали поддерживать вступление государства в Альянс после военного вторжения России в Украину.

Позднее финские журналисты писали, что власти России, грозились в качестве мести за такое намерение Финляндии прекратить поставки газа в страну.

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