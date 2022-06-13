"Никуда не исчезнет после войны": Боррель поддержал скандальный призыв Макрона

Жозеп Боррель поддержал призыв Макрона "не унижать Россию" / Reuters

После окончания войны Евосоюзе все же должен будет научиться сосуществовать с Россией. Для этого Европе нужно определить четкий план контактов, сообщил в интервью для официального журнала ЕС глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель поддержал призыв президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию".

"Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия сделала в Украине. Это вторжение, агрессия, уничтожение Украины. Мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте", - заявил он.

При этом он отметил, что каналы связи с Россией никогда не закрывались.

"Канцлер Австрии недавно был в Москве, председатель Африканского союза возвращается из Сочи, а два посланника Генерального секретаря ООН находятся сегодня в России, чтобы попытаться найти решение проблемы украинского экспорта зерна. Мы должны продолжать переговоры с Россией", - сказал Боррель.

Что сказал Макрон

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции.

"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - сказал президент Франции.

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