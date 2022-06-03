Трудный путь: Макрон пояснил, почему нельзя "унижать" Россию

Россию не нужно унижать - Макрон / Фото Reuters

Россию не стоит сейчас унижать, чтобы после окончания войны страну можно было быстро вывести из изоляции, сказал президент Франции Эммануэль Макрон, передает издание The Guardian.

По словам французского лидера, вторжение в Украину стало "исторической и фундаментальной ошибкой" российского президента Владимира Путина.

"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - сказал президент Франции.

Макрон отметил, что нельзя "унижать" Россию из-за войны в Украине, чтобы, "когда завершатся боевые действия, мы могли проложить выход дипломатическим путем".

В то же время президент Франции не исключил, что посетит Украину. Но не уточнил, когда это может произойти.

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Война в Украине

По данным генштаба ВСУ по состоянию на 2 июня, потери России в Украине составили 30850 человек личного состава.

Как сообщал Главред, защитники Украины разбили батальонную тактическую группу армии РФ, которая пыталась наступать в районе села Ингулец на Херсонщине. Там оккупанты потеряли десятки единиц техники и не менее сотни человек убитыми.

2 июня в РФ официально подтвердили ликвидацию бойцами ВСУ в Луганской области летчика и генерал-майора русских оккупантов Канамата Боташева.

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