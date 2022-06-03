Рашисты наступали на Лисичанск, но получили по зубам и отошли - Генштаб

По информации украинских военных, сегодня противник вел наступление в районе Бахмута, Соледара и Лисичанска.
В пятницу, 3 июня, рашисты вели наступление на наступление на Бахмут, Соледар и Лисичанск, но вынуждены были отойти на ранее занятые позиции, сообщает страница Facebook Генерального штаба ВСУ.
По информации украинских военных, сегодня противник вел наступление в районе Бахмута, Соледара и Лисичанска.
"Успеха нет, отошел на ранее занятые позиции. Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки", - говорится в сообщении.
Война в Украине
По данным генштаба ВСУ по состоянию на 2 июня, потери России в Украине составили 30850 человек личного состава.
Как сообщал Главред, защитники Украины разбили батальонную тактическую группу армии РФ, которая пыталась наступать в районе села Ингулец на Херсонщине. Там оккупанты потеряли десятки единиц техники и не менее сотни человек убитыми.
2 июня в РФ официально подтвердили ликвидацию бойцами ВСУ в Луганской области летчика и генерал-майора русских оккупантов Канамата Боташева.
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