В Чехии резко ответили Макрону на призыв "не унижать Россию"

Макрон / pixabay, reuters

Глава МИД Чехии Ян Липавской ответил президенту Франции на слова "не унижать Россию".

В эфире Ceske Noviny Липавской заявил, что президент Франции Эмануэль Макрон не очень хорошо разбирается в ситуации, когда просит "сохранить лицо Путину". Поскольку президенту РФ все равно, как его страну воспринимают на Западе.

"Россия - агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни не унижение. Макрон, наверное, не очень хорошо разбирается в вопросе, Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе", - сказал он.

Министр также добавил, что передача оружия в Украину поддерживает безопасность Чехии относительно экспансионистских намерений РФ.

"Мы можем хранить оружие на складе здесь или оно может помочь в Украине. К тому же более крупные и хорошо оснащенные страны ЕС, такие как Германия, могли бы быть более активными в поставках оружия Украине", - резюмировал глава МИД Чехии.

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Что сказал Макрон

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции.

"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - сказал президент Франции.

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