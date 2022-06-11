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У Макрона оправдались после заявления об "уступках" Путину

11 июня 2022, 18:49

Власти Франции не намерены идти на уступки России и хотят, что Украина выиграла войну и восстановила свою территориальную целостность.

Франция, флаг
У Макрона высказались о войне / pxhere.com

Власти Франции не намерены идти на уступки России и хотят, что Украина выиграла войну и восстановила свою территориальную целостность, заявил представитель французского президента, сообщает Reuters.

Украина и восточноевропейские союзники раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его заявления о том, что важно не "унижать" Россию, чтобы после завершения боевых действий можно было найти дипломатическое решение для ее выхода из изоляции.

"Как сказал президент, мы хотим победы Украины. Мы хотим восстановления территориальной целостности Украины", - сказал представитель президента в ответ на вопрос журналистов о комментариях Макрона.

Французский президент неоднократно общался с президентом РФ Владимиром Путиным после развязывания им широкомасштабной войны в Украине о прекращении огня и организации переговоров между Киевом и Москвой.

"В том, что говорит президент, нет духа уступок ни Путину, ни России. Когда он говорит с ним прямо, это не компромисс, а то, чтобы сказать, как мы видим вещи", - сказал чиновник.

На Западе опасаются победы Украины над Россией

В американском издании Politico 16 мая вышла статья под названием "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней шла речь о том, что неудачи Москвы на поле боя могут в итоге привести к победе Киева. И это пугает некоторых политиков на Западе, которые стремятся восстановить отношения с российским государством и опасаются ядерной эскалации. По данным журналистов, некоторые из них выступают за завершение войны "с сохранением лица Москве", даже, дескать, путем уступок Украиной своих территорий.

В Офисе президента Украины заявили, что завершить войну, "сохранив лицо Москве", невозможно после военных преступлений войск РФ в Буче и Мариуполе. Советник Банковой Подоляк сказал, что если некоторые западные политики хотят отдать России свои территории, то это проблема их избирателей.

Позже в The New York Times вышел материал о том, что Украина якобы не сможет победить Россию и вернуть оккупированные 8 лет назад Москвой территории. Как утверждают журналисты, Путин, обладая ядерным оружием, на уступки не пойдет.

Италия 19 мая подала в ООН "мирный план" по завершению войны РФ против Украины. Документ включает прекращение огня, демонтаж линий боестолкновений, быстрое вступление Украины в ЕС без интеграции в НАТО, договор по Крыму и Донбассу, а также новое соглашение о мире и безопасности в Европе.

4 июня CNN сообщил, что США, Великобритания и Европа обсуждают план окончания войны России против Украины. Речь идет о поиске модели, которую можно было бы предложить Киеву. Обсуждался и план Италии. По мнению журналистов, механизм, который может предполагать потерю украинским государством своих территорий, не устраивает ни Киев, ни Вашингтон.

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