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Хотите "сохранить лицо" Путину – отдайте Браденбург или Пиренеи: Польша разнесла "уступки" Москве

10 июня 2022, 15:25

Варшава прикладывает максимальные усилия, чтобы страны-союзники не сошли с дистанции и продолжали поддерживать Украину, сказал Бартош Цихоцкий.

Цихоцкий Украина
Сторонники идеи "сохранить лицо" Путину могут поделиться своими территориями - Цихоцкий / Коллаж УНИАН

Россия планомерно создала специфическую ситуацию, при которой на Западе будут оказывать давление с целью пойти на уступки российскому президенту Владимиру Путину. Тем, кто предлагает "спасать чье-то лицо", следует отдать свой Бранденбург и Пиренеи. Польша будет по максимуму работать над сохранением поддержки Украины, однако следует понимать, что многие столицы Европы могут не обращать внимания на такую позицию. Об этом заявил польский посол в Украине Бартош Цихоцкий.

В интервью Укринформ он предположил, что Москва специально создала такую обстановку, когда страны-союзники будут оказывать давление с целью уступок Путину.

Читайте такжеПлан Путина – уничтожить Украину, а Италия, ФРГ и Франция могут уговаривать сдаться – политолог"Мне кажется, что Россия очень сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники будут давить на нас с целью пойти на уступки", - считает дипломат.

По его словам, тем, кто на Западе высказывает идеи об уступках Украиной территорий на Донбассе, или "спасения чьего-то лица" (Путина, - ред.), следует задуматься над тем, чтобы отдать свой Бранденбург (Федеральная земля Германии, - ред.) или Пиренеи (горная система во Франции, Испании и Андорре, - ред.).

"Ведь что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мнения, что нужно спасать чье-то лицо. Так пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи", - добавил Цахоцкий.

Также он уточнил, что польское государство максимально работает над тем, чтобы государства-союзники "не сошли с дистанции", и продолжали поддерживать Украину в отражении военной агрессии РФ. Однако такая позиция не находится в центре внимания европейских столиц.

"Нужно понимать, что мы не в центре внимания многих столиц", - подчеркнул Бартош Цихоцкий.

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На Западе опасаются победы Украины над Россией

В американском издании Politico 16 мая вышла статья под названием "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней шла речь о том, что неудачи Москвы на поле боя могут в итоге привести к победе Киева. И это пугает некоторых политиков на Западе, которые стремятся восстановить отношения с российским государством и опасаются ядерной эскалации. По данным журналистов, некоторые из них выступают за завершение войны "с сохранением лица Москве", даже, дескать, путем уступок Украиной своих территорий.

В Офисе президента Украины заявили, что завершить войну, "сохранив лицо Москве", невозможно после военных преступлений войск РФ в Буче и Мариуполе. Советник Банковой Подоляк сказал, что если некоторые западные политики хотят отдать России свои территории, то это проблема их избирателей.

Позже в The New York Times вышел материал о том, что Украина якобы не сможет победить Россию и вернуть оккупированные 8 лет назад Москвой территории. Как утверждают журналисты, Путин, обладая ядерным оружием, на уступки не пойдет.

Италия 19 мая подала в ООН "мирный план" по завершению войны РФ против Украины. Документ включает прекращение огня, демонтаж линий боестолкновений, быстрое вступление Украины в ЕС без интеграции в НАТО, договор по Крыму и Донбассу, а также новое соглашение о мире и безопасности в Европе.

4 июня CNN сообщил, что США, Великобритания и Европа обсуждают план окончания войны России против Украины. Речь идет о поиске модели, которую можно было бы предложить Киеву. Обсуждался и план Италии. По мнению журналистов, механизм, который может предполагать потерю украинским государством своих территорий, не устраивает ни Киев, ни Вашингтон.

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