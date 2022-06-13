Оккупанты пытаются окружить Лисичанск, но проваливают штурмы - ISW

Оккупанты продолжают наземные штурмы в Северодонецке / Фото t.me/luhanskaVTSA

Российские войска пытаются окружить Лисичанск, но терпят неудачи при штурме. Враг разрушил два моста через Северский Донец, тогда как следовало стремиться захватить их, говорится в анализе Института изучения войны за 12 июня.

Российские оккупанты продолжают наземные штурмы в Северодонецке и его окрестностях под прикрытием сильного артиллерийского огня. По состоянию на 12 июня они не установили полный контроль над городом, сообщили в ISW.

Россияне провели безуспешные штурмовые операции во Врубовке и Николаевке.

По мнению аналитиков ISW, россияне, вероятно, рассчитывают, что смогут прорваться либо в районе Тошковки, либо из Попасной на север, а затем окружить Лисичанск или атаковать его с западного берега Северского Донца.

В то же время очередная попытка российских войск атаковать Тошковку оказалась безуспешной.

Захватчики разрушили два моста через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском и ведут массированный обстрел третьего.

"Российские войска, в принципе, должны стремиться захватить мосты, а не разрушать их, поскольку у них есть проблемы с форсированием реки Северский Донец. Возможно, они надеются заблокировать украинских защитников в Северодонецке, отрезав им путь к отступлению, но кажется маловероятным, что выгода от захвата относительно небольшого числа военных ВСУ выше затрат на создание переправы через реку", – отметили аналитики.

Враг также предпринимал безуспешные попытки продвижения на Довгенькое, Долину и Мазановку между Изюмом и Славянском.

Фото understandingwar.org

Как сообщал Главред, в городе Гуляйполе, где разрушено более 500 жилых домов, все еще остаются около 4 тыс. гражданских мирных жителей. Об этом сообщил глава Гуляйпольской объединенной территориальной общины Сергей Ярмак. По его словам, линия фронта проходит очень близко, идут постоянные обстрелы территории общины, поэтому масштабы разрушений очень большие.

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