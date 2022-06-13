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Близко линия фронта: в Гуляйполе уничтожена почти вся инфраструктура

13 июня 2022, 00:29

Почти вся инфраструктура уничтожена. Разрушения разного рода, начиная от осколочных и заканчивая полностью разрушенными зданиями.

В Гуляйполе уничтожена почти вся инфраструктура / фото Громадське

В городе Гуляйполе, где разрушено более 500 жилых домов, все еще остаются около 4 тыс. гражданских мирных жителей, до войны это было 20 тыс. лиц, сообщил в эфире информационного телемарафона председатель Гуляйпольской объединенной территориальной общины Сергей Ярмак.

По его словам, линия фронта проходит очень близко, идут постоянные обстрелы территории общины, поэтому масштабы разрушений очень большие.

"Почти вся инфраструктура уничтожена. Это разрушения разного рода, начиная от осколочных и заканчивая полностью разрушенными зданиями. Из 8 школ, которые были в общине, 6 заведений разрушено. Были "прилеты" по больницам и ЦПАУ, по нашему культурно-спортивному комплексу. Почти все объекты инфраструктуры имеют свои разрушения. В самом городе Гуляйполе разрушено более 500 жилых домов, также большое количество разрушений по селам общины",- сообщил Ярмак.

Он акцентировал на сложной ситуации с электро-, газо- и водоснабжением на территории общины.

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"Уже более трех месяцев у нас нет централизованного водоснабжения в городе, на территории общины. С прошлой недели нет газоснабжения, поэтому люди начали готовить еду на костре. Но, мы максимально принимаем все необходимые меры. Был обеспечен постоянный подвоз воды для населения. Благодаря запорожской администрации мы получим топливо, поэтому работают генераторы (компактные электростанции - ред.). Стараемся по максимуму обеспечить населению комфортные условия, которые возможны во время войны",- отметил Ярмак.

Председатель Гуляйпольской объединенной территориальной общины проинформировал о состоянии дел с эвакуацией населения.

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"Все желающие могут эвакуироваться. Каждый день, кроме выходных, мы проводим эвакуацию населения нашими школьными автобусами, а из Запорожья привозим гуманитарную помощь и передаем жителям, которые остались. Каждый день выезжает от 20 до 30 жителей территориальной общины. В городе Гуляйполе остаются около 4 тыс. мирных жителей, до войны это было около 20 тыс. Уже три месяца подряд оккупанты пытаются захватить город, но благодаря украинским вооруженным силам, город и вся община стоит и будет стоять, как скала", - акцентировал Ярмак.

Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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