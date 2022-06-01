На Запорожье защитники Украины уничтожили 6 рашистов и сбили Су-25 РФ

Оккупационные войска РФ проводят постоянную передислокацию своей техники.
В Запорожской области российские оккупанты не проводили активных боевых действий, а продолжали удерживать занятые позиции и сосредоточился на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.
Как рассказали в Штабе обороны Запорожского края в Facebook, оккупационные войска РФ проводят постоянную передислокацию своей техники.
Вместе с тем защитники Украины сумели нанести огневое поражение врагу, уничтожив личный состав, а также технику, включая боевой самолет.
За сутки украинскими бойцами было уничтожено:
- 6 оккупантов (9 ранены);
- самолет Су-25 (еще 1 поврежден);
- станция радиоэлектронной борьбы;
- 5 единиц автомобильной техники.
Вместе с тем рашисты удерживают в готовности определенные подразделения для усиления и пополнения потерь за счет устаревшей и восстановленной техники передовых позиций войск в районе:
- Токмака;
- Пологов;
- Очеретоватого;
- Мирного.
Враг наращивает инженерное оборудование своих позиций в районе:
- Днепрорудного;
- Васильевки.
Кроме того, противник проводил воздушную разведку и вел контрбатарейную борьбу, совершал огневое поражение наших позиций по всей линии столкновения.
Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах:
- Орехова;
- Гуляйполя;
- Великой Новоселки Донецкой области.
Наблюдается усиление группировки вооружением и военной техникой РФ в районе:
- Мелитополя;
- Васильевки.
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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.
Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.
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