На Запорожье защитники Украины уничтожили 6 рашистов и сбили Су-25 РФ

Защитники Украины уничтожают врага на Запорожье / УНИАН

В Запорожской области российские оккупанты не проводили активных боевых действий, а продолжали удерживать занятые позиции и сосредоточился на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

Как рассказали в Штабе обороны Запорожского края в Facebook, оккупационные войска РФ проводят постоянную передислокацию своей техники.

Вместе с тем защитники Украины сумели нанести огневое поражение врагу, уничтожив личный состав, а также технику, включая боевой самолет.

За сутки украинскими бойцами было уничтожено:

6 оккупантов (9 ранены);

самолет Су-25 (еще 1 поврежден);

станция радиоэлектронной борьбы;

5 единиц автомобильной техники.

Вместе с тем рашисты удерживают в готовности определенные подразделения для усиления и пополнения потерь за счет устаревшей и восстановленной техники передовых позиций войск в районе:

Токмака;

Пологов;

Очеретоватого;

Мирного.

Враг наращивает инженерное оборудование своих позиций в районе:

Днепрорудного;

Васильевки.

Кроме того, противник проводил воздушную разведку и вел контрбатарейную борьбу, совершал огневое поражение наших позиций по всей линии столкновения.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах:

Орехова;

Гуляйполя;

Великой Новоселки Донецкой области.

Наблюдается усиление группировки вооружением и военной техникой РФ в районе:

Мелитополя;

Васильевки.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.

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