В Лисичанске под обстрелами погиб шестилетний ребенок - ОВА

В Лисичанске под обстрелами погиб шестилетний ребенок / Фото Суспільне

Войска России продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области. В результате очередной атаки в воскресенье, 12 июня, погиб ребенок, сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Лисичанск рашисты мощно обстреливают, сегодня от вражеского огня погиб шестилетний ребенок", - заявил Гайдай.

Также он добавил, что сейчас продолжаются тяжелые бои на территории Горской громады.

Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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