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Потери России в июне могут превысить 40 тысяч солдат - Зеленский

12 июня 2022, 22:17

По словам президента, основная тактика оккупантов не изменилась.

Зеленский росвойска
Зеленский / Офис президента, Reuters

Потери россиян в войне против Украине могут достигнуть 40 тысяч уже в июне. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, РФ планирует применить в боях неопытных срочников.

"Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали во время скрытой мобилизации. И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных", - заявил глава украинского государства.

По словам Зеленского, такой урон станет беспрецедентными для России.

Также он отметил, что основная тактика оккупантов не изменилась. Они продолжают совершать попытки наступления на Донбассе.

"Они давят в Северодонецке, там продолжаются очень жестокие бои буквально за каждый метр, а также давят в направлении на Лисичанск, Бахмут, Славянск", - рассказал президент.

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Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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