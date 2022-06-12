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ВСУ пошли в контрнаступление на некоторых направлениях - Залужный

12 июня 2022, 21:22

Залужный не рассказал, на каких направлениях двигаются украинские военные.

Гаубица, Залужный
Залужный / УНИАН, facebook.com/CinCAFU

Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на отдельных направлениях в борьбе с российской армией.

Как сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, общая ширина фронта на сегодня составляет 2450 км.

"На 1105 км из них ведутся активные боевые действия", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

При этом Залужный не рассказал, на каких направлениях двигаются украинские военные.

Однако недавно в Херсонской мэрии сообщали, что ВСУ контрнаступает с трех направлений в сторону Херсона.

По словам Залужного, Вооруженные силы Украины отвечают огнем на обстрелы позиций в Черниговской и Сумской областях с территории России.

"Вооруженные силы РФ продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения наших сил обороны в Черниговской и Сумской областях. Мы ведем ответный огонь", - отметил он.

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Война в Украине

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и Славянска. При поддержке огня артиллерии и минометов проводят активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Также ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в РФ уже начался скрытый бунт против войны в Украине, который может перерасти в открытый. Даже несмотря на мощную агитацию, которую проводят внутри страны-агрессора, мужчины отказываются подписывать контракты на военную службу. Такая тенденция уже наблюдается даже в "депрессивных районах", из которых преимущественно и отправляли в Украину солдат.

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война в Украине ВСУ Валерий Залужный война России и Украины
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