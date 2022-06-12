ВСУ пошли в контрнаступление на некоторых направлениях - Залужный

Залужный не рассказал, на каких направлениях двигаются украинские военные.
Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на отдельных направлениях в борьбе с российской армией.
Как сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, общая ширина фронта на сегодня составляет 2450 км.
"На 1105 км из них ведутся активные боевые действия", - сообщил главнокомандующий ВСУ.
При этом Залужный не рассказал, на каких направлениях двигаются украинские военные.
Однако недавно в Херсонской мэрии сообщали, что ВСУ контрнаступает с трех направлений в сторону Херсона.
По словам Залужного, Вооруженные силы Украины отвечают огнем на обстрелы позиций в Черниговской и Сумской областях с территории России.
"Вооруженные силы РФ продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения наших сил обороны в Черниговской и Сумской областях. Мы ведем ответный огонь", - отметил он.
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Война в Украине
Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и Славянска. При поддержке огня артиллерии и минометов проводят активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Также ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в РФ уже начался скрытый бунт против войны в Украине, который может перерасти в открытый. Даже несмотря на мощную агитацию, которую проводят внутри страны-агрессора, мужчины отказываются подписывать контракты на военную службу. Такая тенденция уже наблюдается даже в "депрессивных районах", из которых преимущественно и отправляли в Украину солдат.
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