Оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и Славянска

Оккупанты пытаются окружить подразделения ВСУ / Фото Reuters

Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

Как говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, на Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются.

Отмечается, что на Слобожанском направлении группировки противника из состава частей и подразделений западного военного округа вооруженных сил РФ пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно оккупированной территории.

"Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что российские оккупанты ведут подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок.

Также отмечается, что на Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, осуществлял огневое поражение наших войск с применением артиллерии, а на других направлениях продолжает обстрелы, чтобы не допустить переброску наших подразделений на другие угрожающие направления.

На Южнобугском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не выявлено. С целью демонстрации присутствия и недопущения переброски подразделений Сил обороны на другие направления в приграничных районах Брянской и Курской областей определены подразделения Вооруженных сил РФ.

Читайте такжеКонтрудар в тыл рашистам: аналитик раскрыл детали диверсионной операции ВСУ

Смотрите онлайн новости Донбасса

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.

Читайте еще: