УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и Славянска

31 мая 2022, 19:17

При поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

война, Киев
Оккупанты пытаются окружить подразделения ВСУ / Фото Reuters

Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

Как говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, на Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются.

Отмечается, что на Слобожанском направлении группировки противника из состава частей и подразделений западного военного округа вооруженных сил РФ пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно оккупированной территории.

"Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что российские оккупанты ведут подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок.

Также отмечается, что на Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, осуществлял огневое поражение наших войск с применением артиллерии, а на других направлениях продолжает обстрелы, чтобы не допустить переброску наших подразделений на другие угрожающие направления.

На Южнобугском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не выявлено. С целью демонстрации присутствия и недопущения переброски подразделений Сил обороны на другие направления в приграничных районах Брянской и Курской областей определены подразделения Вооруженных сил РФ.

Читайте такжеКонтрудар в тыл рашистам: аналитик раскрыл детали диверсионной операции ВСУ

Смотрите онлайн новости Донбасса

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.

Читайте еще:

Генштаб ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:46

Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает армии и переселенцам. актуально

19:44

Крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на членство - ДрагиВидео

19:41

В Сети показали, как ярко пылает техника противника после удара ВСУВидео

19:33

Деколонизация России, или Как Москва слона не заметиламнение

19:17

Оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и СлавянскаВидео

Реклама
19:05

Начался период ожесточенных боев: известный астролог предрек конец войны в УкраинеВидео

19:02

Ведущая и певица Астровская, которая молчит о войне, рассказала о родах и рассекретила имя ребенка

18:59

"Он великий украинский артист": Антон WELLBOY планирует дуэт с Алексеем Арестовичем

18:46

В два раза мощнее гаубиц: в США раскрыли детали передачи РСЗО УкраинеВидео

18:31

"Планы Путина ломаются": в России начинается открытый бунт против войны – ЖдановВидео

18:29

Налетят грозы и сильные ливни: синоптик предупредил о мощной атаке непогоды в июняВидео

18:24

Польша изменила правила: что будет недоступно беженцам из Украины с 1 июня

18:10

Юрий Бутусов. Распаковка БМП российского командира с кучей интересногоВидеоблоги

18:07

Киркорову отменяют концерты: он считает, что виноваты Пугачева и Галкин

18:03

Все еще не адские: почему новые санкции Евросоюза еще не сделали больно Россиимнение

17:59

Зеленский анонсировал деоккупацию всей "исторической территории" Украины

17:47

На Харьковщине экс-полицейский пытал жителей вместе с агрессорами - прокуратура

17:43

Лунный календарь стрижек на июнь 2022: лучшие дни для новой прически

17:42

Первая в списке: против любовницы Путина Кабаевой ввели новые санкцииВидео

17:37

"Брат" Байрактара: в Минобороны показали в действии американский дрон Puma – фотоФотоВидео

Реклама
17:34

В Украине появился новый праздник: когда будем отмечать День государственностиВидео

17:33

Разведчики ДШВ сожгли подразделение оккупантов РФ вместе с техникойВидео

17:17

Российская актриса вывесила на балконе флаг Украины

17:00

Путина нужно полностью отстранить от власти, иначе будут серьезные последствия – МоравецкийВидео

17:00

"Нельзя успокаиваться": для победы украинцам многое предстоит сделать - Данилов

16:59

Готовят наступление: Жданов рассказал, что происходит на Изюмском направленииВидео

16:57

Смертельная болезнь: эксперт объяснил, зачем на Западе "хоронят" ПутинаВидео

16:51

Украинские пилоты героически прорвали блокаду Мариуполя: появилось уникальное видео с вертолетаВидео

16:51

Обретение Главы Иоанна Предтечи 2022: традиции и запреты дня

16:30

Огурцы созреют раньше на 2-3 недели: простые и безопасные рецепты стимуляторов ростаВидео

16:27

В РФ начали обвинять Польшу в захвате украинских территорийВидео

16:26

Могилевская шокировала страшным видео, как рядом с женщиной разорвался снаряд

16:24

Контрудар в тыл рашистам: аналитик раскрыл детали диверсионной операции ВСУВидео

16:07

Оккупант намародерил iPhone в Украине и случайно слил в Сеть рапорт об отказе воевать и фото подруги

15:52

Цены на автогаз взлетели: украинцам назвали новую стоимость на АЗСВидео

15:48

"Не влезла в штаны, потому что беременна": в сети высмеяли Собчак, на которой не застегнулись брюки

15:42

Житель Черкасс еженедельно делает тысячу вареников для военных на фронте

15:38

"Братьев" придется выпроваживать силой: как Россия сама подталкивает Украину к перелому в войнемнение

15:34

Приметы на 1 июня: что нельзя делать в первый день лета и как не попасть в бедуВидео

15:16

Побили рекорд: Kalush Orchestra "взорвали" Spotify

Реклама
15:16

Русские бояться быть русскими в Польше: прикидываются украинцамиВидео

15:06

"Освободили людей без единого выстрела": Лукашенко рассказал сказочную историю о "подвигах" КГБВидео

15:04

"Нужно строить линии обороны": Жданов оценил риски повторного наступления РФ на Киев, Сумы и ЧерниговВидео

15:00

Рада уволила с должности омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову

14:59

В США назвали сценарии завершения войны и оценили вероятность возвращения Крыма УкраинеВидео

14:28

За отопление двушки - 10 тысяч: украинцам грозит космический взлет тарифовВидео

14:11

Турция принципиально не принимает санкции против России - МИДВидео

13:59

"Раньше Порошенко был героем": Приходько высмеяла экс-президента, припомнив ему старый должок

13:57

Евросоюз не будет вводить газовое эмбарго против России - канцлер АвстрииВидео

13:36

Не хотят воевать: под Северодонецком солдаты РФ стреляют друг другу в ногиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять