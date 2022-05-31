Оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и Славянска

При поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.
Как говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, на Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются.
Отмечается, что на Слобожанском направлении группировки противника из состава частей и подразделений западного военного округа вооруженных сил РФ пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно оккупированной территории.
"Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск", - говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что российские оккупанты ведут подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок.
Также отмечается, что на Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, осуществлял огневое поражение наших войск с применением артиллерии, а на других направлениях продолжает обстрелы, чтобы не допустить переброску наших подразделений на другие угрожающие направления.
На Южнобугском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.
На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не выявлено. С целью демонстрации присутствия и недопущения переброски подразделений Сил обороны на другие направления в приграничных районах Брянской и Курской областей определены подразделения Вооруженных сил РФ.
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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.
Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.
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