Российским оккупантам приказали расстреливать всех мирных украинцев во время наступления - СМИ

Женщины старше 18 лет, по словам российского командования, "могут быть снайперами и нацистками".
Высшее руководство российской армии отдало вполне официальный приказ на уничтожение почти всего гражданского населения в городах, которые штурмуют захватчики в Луганской области и на Донбассе.
Как сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, соответствующие распоряжения офицеры предоставили своим подчиненным в конце мая.
"После сокрушительных ударов авиации, артиллерии и захода оккупационных войск в Северодонецк личному составу захватчиков предоставили разнарядку неизбирательно уничтожать мирных жителей во время городских боев. Путинские оккупанты этот приказ восприняли с радостью", - говорится в сообщении.
Приказ уничтожать всех старше 18 лет
Как пишут СМИ, доводя до личного состава пожелания высшего командования, офицеры рассказывали о том, что каждый гражданский житель может представлять для россиян опасность.
Женщины старше 18 лет, по словам российского командования, "могут быть снайперами и нацистками". Поэтому они подлежат расстрелу на месте.
Так же оккупанты должны уничтожать при наступлении всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.
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Детей и пенсионеров, как рассказали офицеры ВС России своим подчиненным, расстреливать по возможности не нужно. Но за убийство этих категорий населения никого не будут наказывать.
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Война в Украине
Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и Славянска. При поддержке огня артиллерии и минометов проводят активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Также ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в РФ уже начался скрытый бунт против войны в Украине, который может перерасти в открытый. Даже несмотря на мощную агитацию, которую проводят внутри страны-агрессора, мужчины отказываются подписывать контракты на военную службу. Такая тенденция уже наблюдается даже в "депрессивных районах", из которых преимущественно и отправляли в Украину солдат.
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