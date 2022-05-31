Подписывают согласие убивать гражданских: снайпер РФ рассказал, как оккупантов отправляют на войну

Оккупанты подписывают согласие убивать гражданских перед отправкой на войну/ Reuters, скрин из видео

Российские захватчики, отправляясь на войну в Украине, должны подписать согласие на убийство гражданских.

О такой "процедуре" перед отправкой на фронт рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины пленный российский снайпер. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба СБУ.

Снайпера украинские военные схватили во время боевых действий на территории Волновахского района Донецкой области. Он рассказывает, что военное руководство шантажировало солдат и заставляло их подписать такое согласие.

"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорт заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта – ред.) или просто уволят", – рассказывает пленник.

В СБУ отмечают, что российский снайпер сделал выбор – пойти на войну в Украине и убивать гражданских, лишь бы не попасть в российскую тюрьму. Однако, вполне вероятно, теперь он будет сидеть в украинском исправительном учреждении, добавили в ведомстве.

"Ведь война для него кончилась, он задержан и дает показания СБУ. Разоблачает не только себя, но и преступления других своих соотечественников", – отмечают в СБУ.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, готовят штурм Изюма и Славянска. При поддержке огня артиллерии и минометов проводят активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Также ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в РФ уже начался скрытый бунт против войны в Украине, который может перерасти в открытый. Даже несмотря на мощную агитацию, которую проводят внутри страны-агрессора, мужчины отказываются подписывать контракты на военную службу. Такая тенденция уже наблюдается даже в "депрессивных районах", из которых преимущественно и отправляли в Украину солдат.

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