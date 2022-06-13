Армия РФ достигла определенного успеха в наступлении на Славянск - Институт изучения войны

Оккупанты продолжат попытки наступления на Славянск в Донецкой области с северо-запада

Российские войска не перестают продвигаться к юго-востоку от Изюма в Харьковской области. При этом враг имеет определенный успех. Вероятно, оккупанты продолжат попытки наступления на Славянск в Донецкой области с северо-запада, считают эксперты Института изучения войны (ISW).

Армия РФ продолжала попытки продвинуться от Изюма в сторону Славянска и "12 июня добилась постепенных успехов". Боевики из "ДНР" заявили, что якобы они взяли под контроль поселок Богородичное недалеко от границы Харьковской и Донецкой областей, примерно в 20 км к северо-западу от Славянска.

"Россияне, вероятно, пытались оттеснить украинские силы от линии фронта на северо-востоке Харьковщины и 12 июня обстреляли украинские позиции в Харькове и вокруг него", – подчеркнули в ISW.

Вместе с тем российские силы предпринимали безуспешные попытки наступления на Довгенькое, Долину и Мазанивку – населенные пункты между Изюмом и Славянском. Отмечается также, что на юге оккупанты сосредоточились на обороне.

Фото understandingwar.org

Как сообщал Главред со ссылкой на ISW, российские силы продолжали наземные штурмы в Северодонецке и взорвали мосты из города. Таким образом они вероятно пытались перерезать украинские наземные пути сообщения из Бахмута в Лисичанск и Северодонецк.

Также оккупанты провели безуспешные штурмовые операции во Врубовке и Николаевке – населенных пунктах вблизи критической трассы Т1302 Бахмут – Лисичанск. Российские силы, вероятно, продолжат штурмовые операции в районе этой трассы, чтобы поддержать окружение Лисичанска.

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