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"Продолжаются очень жестокие бои": Зеленский назвал основные цели оккупантов

12 июня 2022, 22:41

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал российский ракетный удар по Черткову в Тернопольской области.

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Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты продолжают давить на подразделения ВСУ на востоке Украины.

"Ключевая тактическая цель оккупантов не изменилась. Они давят в Северодонецке, там продолжаются очень жестокие бои – буквально за каждый метр. А также давят в направлении Лисичанск, Бахмут, Славянск и т.д.", - говорит Зеленский.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал российский ракетный удар по Черткову в Тернопольской области.

Президент подтвердил, что после ракетного удара по Тернопольской области в больницах до сих пор находятся 10 человек.

Зеленский подчеркнул, что не было ни какого тактического или стратегического смысла в этом ударе, как и в абсолютном большинстве других российских ударов.

"Это террор. Среди пострадавших есть 12-летняя девочка из Харькова, выехавшая в Тернопольскую область, чтобы спастись от российской армии. И именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр I, не Лев Толстой, а дети – раненые, убитые российскими ударами", – отметил глава государства.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня сделал заявление, согласно которому Вооруженные силы Украины не могут перейти к контрнаступлению из-за нехватки вооружений. У российских войск значительно больше оружия, а украинское государство стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что армии Украины для перехода в контрнаступление нужны сотни единиц ракетных систем, артиллерии, а также боевые самолеты, танки и тысячи беспилотников. Также нужно сформировать 6 бригад численностью 25 тысяч человек.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Запад должен поставлять Киеву больше оружия. Украинские войска серьезно уступают оккупантам РФ в артиллерии на Донбассе. Без поставок оружия в достаточном объеме украинским войскам сложно остановить наступление захватчиков, не говоря уже о контрнаступательной операции.

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